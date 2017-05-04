Захарова сообщила, что после укуса собаки в Крыму ее дочери оказана необходимая помощь

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook сообщила, что ее дочери Марьяне после укуса собаки в Крыму оказана вся необходимая помощь.

Ранее СМИ сообщили о том, что дочь российского дипломата попала в больницу после нападения собаки на Приморском бульваре в Севастополе.

Один из высокопоставленных чиновников в местной администрации сообщил ТАСС, что дочери официального представителя российского МИД "была оказана помощь в полном объеме, в строгом соответствии с правилами, которые есть в российской медицине".

Ранее Захарова провела еженедельный брифинг по текущим вопросам внешней политики на набережной Севастополя с видом на Памятник затопленным кораблям.