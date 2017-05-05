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Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру WeChat

Общество
5 мая, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Доступ ограничен на основании статьи федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации

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© REUTERS/Siphiwe Sibeko/Illustration

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор 4 мая внес в реестр запрещенных сайтов китайский сервис для мгновенного обмена сообщениям WeChat, следует из информации на сайте службы.

Доступ к ресурсу был ограничен на основании статьи 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", отмечается в материалах Роскомнадзора. Эта статья, в частности, предусматривает санкции за неисполнение различных обязанностей, которые наложены законом на организаторов распространения информации в интернете.

Сервис WeChat поддерживает текстовые сообщения, передачу голосовых сообщений, рассылку сообщений множеству адресатов, возможность делиться фотографиями и видео. По данным на сайте мессенджера, им пользуются около 800 млн человек по всему миру.

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