Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру WeChat

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор 4 мая внес в реестр запрещенных сайтов китайский сервис для мгновенного обмена сообщениям WeChat, следует из информации на сайте службы.
Доступ к ресурсу был ограничен на основании статьи 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", отмечается в материалах Роскомнадзора. Эта статья, в частности, предусматривает санкции за неисполнение различных обязанностей, которые наложены законом на организаторов распространения информации в интернете.
Сервис WeChat поддерживает текстовые сообщения, передачу голосовых сообщений, рассылку сообщений множеству адресатов, возможность делиться фотографиями и видео. По данным на сайте мессенджера, им пользуются около 800 млн человек по всему миру.