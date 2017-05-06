Георгиевская лента: от высокой награды к символу Победы

Уже более десяти лет День Победы в России немыслим без акции "Георгиевская ленточка". Черно-оранжевую ленту прикрепляют к одежде, сумкам и автомобилям в знак памяти и гордости. Рассказываем об истории этого символа.

Во времена Российской империи

С 1703 по 1917 год цветами государственного герба Российской империи были золотой и черный. При тиражировании на бумаге, фарфоре и ткани цвет золота традиционно передавался желтым или оранжевым. В 1769 году был учрежден высший военный орден России — орден Святого Георгия. По статутам 1769, 1833 и 1892 годов лента ордена была из полос черного и золотого цвета, в статуте 1913 года золотой цвет был изменен на оранжевый.

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С использованием этих двух цветов изготавливались ленты к Знаку отличия Военного ордена Святого Георгия (более известен как "солдатский Георгий"). Он был учрежден для нижних чинов в 1807 году и являлся упрощенной копией высшей военной награды. Массовые награждения Знаком отличия с оранжево-черными лентами в годы Первой мировой войны сделали его наиболее узнаваемым и массовым символом воинской доблести.

Георгиевская лента была также частью золотого оружия "За храбрость". Ее повязывали вокруг темляка (ремня для ношения) наградной сабли или шашки. Кроме орденов, до революции 1917 года лента использовалась как самостоятельный знак отличия и награда. Ее носили на бескозырке матросы Гвардейского экипажа Русской императорской гвардии, а также матросы кораблей, награжденных Георгиевским флагом (вручался за исключительное мужество в бою). В качестве дополнительного отличия Георгиевские ленты на знаменах были введены в 1878 году для полков, "которые имеют уже все установленные в награду за военные подвиги знаки отличия". В 1914 году за заслуги в проведении мобилизации генерал-лейтенанту Александру Лукомскому была пожалована Георгиевская лента к уже имевшемуся у него ордену Святого Владимира IV степени (сам орден Святого Георгия за мобилизацию невозможно было вручить по статусу).

В годы Гражданской войны и советской власти

После упразднения большевиками старой наградной системы Российской империи Георгиевская лента продолжала использоваться в наградных системах Белых армий. В частности, она была частью почетной награды Добровольческой армии — знака "За Ледяной поход", а также награды Восточного фронта — знака "За великий Сибирский поход".

Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, черно-оранжевая лента (названная гвардейской) как символ воинской доблести стала использоваться в военной символике СССР. 19 июня 1942 года нарком Военно-морского флота СССР адмирал Николай Кузнецов своим приказом утвердил "для военнослужащих рядового состава кораблей Военно-Морского Флота, удостоенных гвардейских званий", особые ленту и нагрудный знак. Согласно приказу, "Гвардейская лента" представляла собой шелковую полосу оранжевого цвета с нанесенными на ней тремя продольными черными полосами. Нагрудный знак состоял из прямоугольной пластинки с ушками, покрытой гвардейской лентой установленного образца.

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8 ноября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден орден Славы трех степеней, который по своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял дореволюционный Знак отличия Военного ордена Святого Георгия. Орден Славы вручался только за личные боевые подвиги, его полные кавалеры в послевоенное время приравнивались по статусу к Героям Советского Союза.

Во второй половине XX века Гвардейская лента стала одним из массовых символов Победы в Великой Отечественной войне. Ее изображения использовались на праздничных открытках, плакатах и другой атрибутике. Эта традиция сохранилась в России и после распада СССР.

В 1992 году в России был учрежден в качестве высшей военной награды орден Святого Георгия. Он также имеет орденскую ленту из трех черных и двух оранжевых полос, по аналогии с дореволюционной наградой.

В современной России

В апреле 2005 года в России впервые стартовала общественная акция "Георгиевская ленточка", посвященная празднованию Дня Победы. Она была задумана и осуществлена при поддержке информационного агентства "РИА Новости" и региональной общественной организации "Студенческая община".

Организаторы акции создали ее кодекс, в котором подчеркивалось, что георгиевская ленточка является не геральдическим или наградным символом, а репликой традиционного биколора. Ее не допускалось продавать, использовать в политических целях. Оригинальные ленты дореволюционных, советских или российских наград и знаков в акции использовать не допускалось. Устроители акции на своем сайте рекомендовали прикреплять георгиевскую ленточку на лацкан одежды, повязывать "на руку, на сумку или на антенну автомобиля". На государственном уровне правила ношения георгиевской ленточки не установлены.

С 2005 года акция стала традиционной и проводится ежегодно с 24 апреля по 12 мая. Волонтеры раздают георгиевские ленточки не только в России, но и более чем в 30 странах мира.

ТАСС-Досье