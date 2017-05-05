Где в Москве посмотреть салют 9 мая

Шарапова сыграет с Лучич-Барони на турнире в Мадриде после снятия РадваньскойСпорт 5 мая, 15:07
Возможное ограничение чартеров в Турцию будет касаться только рейсов из Москвы в АнтальюЭкономика и бизнес 5 мая, 14:46
Главный тренер "Зенита" Луческу опроверг информацию об интересе к нему "Галатасарая"Спорт 5 мая, 14:40
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФООбщество 5 мая, 14:33
Тренер сборной Латвии Хартли определится с клубом после окончания ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:32
Движение транспорта ограничат около аэропорта Шереметьево с 10 мая по 31 июляОбщество 5 мая, 14:23
Более 115 тыс. литров пива и 70 тыс. сосисок будет продано в Кельне во время ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:18
Александр Медведев: Шипачев существенно проиграл в деньгах при переходе в клуб НХЛ "Вегас"Спорт 5 мая, 14:17
Банк "Югра" начал консультацию с ЦБ РФ по итогам техсбояНовости партнеров 5 мая, 14:15
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Праздничные салюты пройдут в Москве на 9 мая в 22.00 мск на специальных салютных площадках и в парках города. ТАСС отметил на карте точки запуска фейерверков.
Адресный ориентир: площадь Победы, дом 3
Место проведения: 400 метров от Центрального музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан
Адресный ориентир: площадь Победы, дом 3
Место проведения: на холме у входной площадки
Адресный ориентир: улица Рословка, дом 5
Место проведения: на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин"
Адресный ориентир: городок имени Баумана, дом 2
Место проведения: площадка на берегу "Серебряно-Виноградного" пруда
Адресный ориентир: Озёрная аллея, дом 8
Место проведения: парк "Победы" в городе Зеленограде, нижняя площадка фонтана, на берегу "Большого Городского" пруда
Адресный ориентир: Волоколамское шоссе, дом 73
Место проведения: на территории аэродрома "Тушино", 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе
Адресный ориентир: Лужнецкая набережная, дом 24, корпус 6
Место проведения: на территории Олимпийского комплекса "Лужники", напротив Большой спортивной арены
Адресный ориентир: улица Заречье, дом 3А, строение 1
Место проведения: площадка Российской оборонной спортивно - технической организацией (ДОСААФ)
Адресный ориентир: Новгородская улица, дом 38
Место проведения: в парке "Чермянка", на берегу "Алтуфьевского" пруда
Адресный ориентир: улица Федосьино, дом 18
Место проведения: пустырь у близлежащего пруда
Адресный ориентир: Сельскохозяйственная улица, дом 23, строение 1
Место проведения: на площади между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей
Адресный ориентир: улица Миклухо-Маклая, дом 6, корпус 1
Место проведения: на территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов
Адресный ориентир: улица Академика Понтрягина, дом 11, корпус 3
Место проведения: на берегу "Черневского" пруда
Адресный ориентир: Фестивальная улица, дом 2Б
Место проведения: парк "Дружбы", вблизи скульптурной композиции "Дружба континентов"
Адресный ориентир: Физическая улица, владение 11
Место проведения: на территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, 300 метров северо-восточнее владения 11
Адресный ориентир: улица Таганская, дом 40-42
Адресный ориентир: Мячковский бульвар, дом 31/19
Адресный ориентир: улица Менжинского, владение 6
Место проведения: у поста охраны за Детским кинотеатром Досугового центра "Арктика"
Адресный ориентир: аллея Большого Круга, дом 7
Место проведения: центральная часть парка
Адресный ориентир: Щелковское шоссе, владение 8-12
Адресный ориентир: Митьковский проезд, дом 5, строение 3
Место проведения: гайд парк - площадка для проведения публичных мероприятий
Адресный ориентир: улица Каретный ряд, дом 3, строение 7
Место проведения: центральная площадь сада
Адресный ориентир: улица Лазо, владение 7
Место проведения: посередине центральной аллеи
Адресный ориентир: улица Мантулиская, дом 5
Адресный ориентир: улица Свободы, владение 50-70
Место проведения: за главной сценой на площадке по мини-футболу
Адресный ориентир: улица Воронцовские пруды, дом 8
Адресный ориентир: улица Угличская, дом 13
Адресный ориентир: улица Руставели, владение 7
Место проведения: Парк "Гончаровский"
Адресный ориентир: Кузьминский парк, дом 1, строение 10
Место проведения: асфальтированная площадка рядом со строением
Адресный ориентир: проспект Андропова, дом 58А
Адресный ориентир: улица Удальцова, дом 22А
Адресный ориентир: улица Крымский Вал, дом 9
Место проведения: ГАУК г. Москвы ЦПКиО им. М. Горького, фейерверк запускается с Крымской набережной
Адресный ориентир: улица Старая Басманная, дом 15
Место проведения: ГАУК г. Москвы СКиО им. Н.Э. Баумана, около открытой сцены
Адресный ориентир: Борисовские пруды, дом 25, корпус 2
Место проведения: Зона набережной реки Москвы, напротив дома 25 корпус 2 по улице Борисовские пруды
Адресный ориентир: улица Перерва
Место проведения: Пересечение улицы Братиславская и улицы Перерва
Адресный ориентир: ул. Октябрьская
Место проведения: территория велотрека рядом с Парком Победы
Адресный ориентир: ул. Театральная, 1а
Место проведения: рядом с МУК "Дворец культуры г. о. Щербинка в г.Москве"
Адресный ориентир: ул. Лазурная
Место проведения: рядом с мемориалом памяти войнам, павшим в Великой Отечественной войне
Адресный ориентир: Дмитровский район
Адресный ориентир: город Москва, ул. Василия Ботылева, д.43