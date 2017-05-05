Где в Москве посмотреть салют 9 мая

Праздничные салюты пройдут в Москве на 9 мая в 22.00 мск на специальных салютных площадках и в парках города. ТАСС отметил на карте точки запуска фейерверков.

Салютная площадка в парке "Победы" № 1

Адресный ориентир: площадь Победы, дом 3

Место проведения: 400 метров от Центрального музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан

Салютная площадка в парке "Победы" № 2

Адресный ориентир: площадь Победы, дом 3

Место проведения: на холме у входной площадки

Салютная площадка "Митино"

Адресный ориентир: улица Рословка, дом 5

Место проведения: на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин"

Салютная площадка в парке культуры и отдыха "Измайловский"

Адресный ориентир: городок имени Баумана, дом 2

Место проведения: площадка на берегу "Серебряно-Виноградного" пруда

Салютная площадка "Зеленоград"

Адресный ориентир: Озёрная аллея, дом 8

Место проведения: парк "Победы" в городе Зеленограде, нижняя площадка фонтана, на берегу "Большого Городского" пруда

Салютная площадка "Покровское-Стрешнево"

Адресный ориентир: Волоколамское шоссе, дом 73

Место проведения: на территории аэродрома "Тушино", 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе

Салютная площадка "Лужнецкая набережная"

Адресный ориентир: Лужнецкая набережная, дом 24, корпус 6

Место проведения: на территории Олимпийского комплекса "Лужники", напротив Большой спортивной арены

Салютная площадка ДОСААФ России по г. Москве

Адресный ориентир: улица Заречье, дом 3А, строение 1

Место проведения: площадка Российской оборонной спортивно - технической организацией (ДОСААФ)

Салютная площадка "Лианозово"

Адресный ориентир: Новгородская улица, дом 38

Место проведения: в парке "Чермянка", на берегу "Алтуфьевского" пруда

Салютная площадка "Ново-Переделкино"

Адресный ориентир: улица Федосьино, дом 18

Место проведения: пустырь у близлежащего пруда

Салютная площадка "Всероссийский выставочный центр"

Адресный ориентир: Сельскохозяйственная улица, дом 23, строение 1

Место проведения: на площади между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей

Салютная площадка "Обручевский"

Адресный ориентир: улица Миклухо-Маклая, дом 6, корпус 1

Место проведения: на территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов

Салютная площадка "Южное Бутово"

Адресный ориентир: улица Академика Понтрягина, дом 11, корпус 3

Место проведения: на берегу "Черневского" пруда

Салютная площадка "Левобережный"

Адресный ориентир: Фестивальная улица, дом 2Б

Место проведения: парк "Дружбы", вблизи скульптурной композиции "Дружба континентов"

Салютная площадка "Троицкий"

Адресный ориентир: Физическая улица, владение 11

Место проведения: на территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, 300 метров северо-восточнее владения 11

Таганский парк

Адресный ориентир: улица Таганская, дом 40-42

Парк 850-летия Москва

Адресный ориентир: Мячковский бульвар, дом 31/19

Бабушкинский парк

Адресный ориентир: улица Менжинского, владение 6

Место проведения: у поста охраны за Детским кинотеатром Досугового центра "Арктика"

Измайловский парк

Адресный ориентир: аллея Большого Круга, дом 7

Место проведения: центральная часть парка

Сиреневый сад

Адресный ориентир: Щелковское шоссе, владение 8-12

Парк Сокольники

Адресный ориентир: Митьковский проезд, дом 5, строение 3

Место проведения: гайд парк - площадка для проведения публичных мероприятий

Сад Эрмитаж

Адресный ориентир: улица Каретный ряд, дом 3, строение 7

Место проведения: центральная площадь сада

Перовский парк

Адресный ориентир: улица Лазо, владение 7

Место проведения: посередине центральной аллеи

Парк Красная Пресня

Адресный ориентир: улица Мантулиская, дом 5

Парк Северное Тушино

Адресный ориентир: улица Свободы, владение 50-70

Место проведения: за главной сценой на площадке по мини-футболу

Усадьба Воронцово

Адресный ориентир: улица Воронцовские пруды, дом 8

Лианозовский парк

Адресный ориентир: улица Угличская, дом 13

Гончаровский парк

Адресный ориентир: улица Руставели, владение 7

Место проведения: Парк "Гончаровский"

Парк Кузьминки

Адресный ориентир: Кузьминский парк, дом 1, строение 10

Место проведения: асфальтированная площадка рядом со строением

Парк Садовники

Адресный ориентир: проспект Андропова, дом 58А

Парк 50-летия Октября

Адресный ориентир: улица Удальцова, дом 22А

Парк Горького

Адресный ориентир: улица Крымский Вал, дом 9

Место проведения: ГАУК г. Москвы ЦПКиО им. М. Горького, фейерверк запускается с Крымской набережной

Сад имени Баумана

Адресный ориентир: улица Старая Басманная, дом 15

Место проведения: ГАУК г. Москвы СКиО им. Н.Э. Баумана, около открытой сцены

Салютная площадка "Борисовские пруды"

Адресный ориентир: Борисовские пруды, дом 25, корпус 2

Место проведения: Зона набережной реки Москвы, напротив дома 25 корпус 2 по улице Борисовские пруды

Парк Артема Боровика

Адресный ориентир: улица Перерва

Место проведения: Пересечение улицы Братиславская и улицы Перерва

Поселение Краснопахорское

Адресный ориентир: ул. Октябрьская

Место проведения: территория велотрека рядом с Парком Победы

Городской округ Щербинка

Адресный ориентир: ул. Театральная, 1а

Место проведения: рядом с МУК "Дворец культуры г. о. Щербинка в г.Москве"

Поселении Сосенское

Адресный ориентир: ул. Лазурная

Место проведения: рядом с мемориалом памяти войнам, павшим в Великой Отечественной войне

Парк Дмитровский

Адресный ориентир: Дмитровский район

Район Рублево

Адресный ориентир: город Москва, ул. Василия Ботылева, д.43