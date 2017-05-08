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В Москве за последние сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Общество
8 мая, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Дождь продолжается, по прогнозам он продлится до утра 9 мая

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Циклон принес в Москву за последние сутки более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в столичном Метеобюро. "На метеостанции ВДНХ за последние 24 часа выпало 27 мм осадков, или почти 53% месячной нормы, которая для мая составляет 51 мм", - уточнил представитель метеослужбы. Дождь продолжается, по прогнозам он продлится до утра 9 мая.

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Для ликвидации возможных подтоплений улиц, в городе задействованы 386 бригад, что составляет 1160 человек, а также 289 единиц техники, в том числе и специальной.

Как уточнили в Гидрометцентре РФ, циклон из Центральной Европы пришел через Беларусь в Центральную Россию. Сильные дожди до вечера 8 мая будут продолжаться в Брянской, Орловской, Курской, Рязанской областях, ветер до 21 м/с, а севернее и северо-западнее Москвы, в Тверской, Смоленской и Владимирской областях дождь в отдельных районах будет чередоваться с мокрым снегом, ветер с порывами до 17 м/с.

В ночь на 9 мая местами сильные осадки, дождь и мокрый снег ожидаются еще в Московской и Владимирской областях, во Владимирской области возможно налипание мокрого снега. В Орловской области сильный дождь, днем гроза и град, днем 9 мая в Костромской области сильный дождь.

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