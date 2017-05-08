Елизавету II вновь запечатлели за рулем автомобиля

ЛОНДОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Королева Великобритании Елизавета II, которая в прошлом месяце отпраздновала 91-й день рождения, вновь была замечена за рулем автомобиля. На этот раз она появилась на водительском сиденье автомобиля Jaguar X-Type цвета морской волны, на котором возвращалась с воскресной службы в королевской часовне всех святых в Большом Виндзорском парке, окружающем одноименный замок в графстве Беркшир, где расположена резиденция британских монархов.

Фото, опубликованное в газете Daily Telegraph, было распространено спустя несколько дней после того, как 95-летний супруг королевы, герцог Эдинбургский принц Филип объявил о том, что с предстоящей осени отойдет от исполнения церемониальных обязанностей члена королевской семьи. Елизавета II, судя по всему, пока не намерена отказываться ни от королевской власти, которую она получила, взойдя на престол в 1952 году, ни от возможности лично управлять авто.

На фотографии Елизавета II в синем пальто и такой же цвета шляпке едва видна за рулем Jaguar. Рядом с самым долгоправящим монархом в британской истории находится ее охранник. Два года назад венценосная особа уже произвела фурор, когда в том же Виндзорском парке обогнала по газону молодую пару с ребенком, решив не ждать, пока они пропустят ее. При этом она проявила учтивость и одарила своих подданных улыбкой.

Елизавета II, которая в годы Второй мировой войны прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, любит сама садиться за руль. При этом она - единственный человек в Великобритании, которому разрешено ездить без прав, а также единственный человек, помимо садовников, кто может разъезжать по аллее Большого Виндзорского парка. Последний же раз за рулем автомобиля она была замечена в сентябре прошлого года в королевском поместье Балморал в Шотландии. Тогда в качестве средства для передвижения монарх выбрала Range Rover, на котором прокатила свою невестку герцогиню Кембриджскую Кейт.

9 сентября 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, составлявший 23 226 дней, 16 часов и 23 минуты. Она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. С того момента этот рекорд был улучшен на 1 год и 8 месяцев.