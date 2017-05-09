Около 10 тыс. фейерверков озарят небо Москвы в День Победы

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Около 10 тыс. фейерверков украсят небо Москвы во время вечернего салюта в честь Дня Победы, сообщили в Минобороны России.
"В городе-герое Москве 9 мая в 22:00 мск в ознаменование 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет произведен праздничный артиллерийский салют. В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсят около 10 тыс. фейерверочных выстрелов", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве рассказали, что в течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов.
"Салютные установки будут размещены в 16 точках в Москве", - сообщили в ведомстве.
Салюты можно будет посмотреть в парке Победы на Поклонной горе (400 м от музея на Аллее партизан), на Лужнецкой набережной на территории Олимпийского комплекса "Лужники", Кремлевской набережной, в Ново-Переделкино, в Обручевском районе, в Митино, районе Покровское-Стрешнево, Левобережном районе. Также фейерверки покажут в Зеленограде (в парке Победы на нижней площадке фонтана на берегу пруда) и вблизи Всероссийского выставочного центра, в Лианозово, парке "Измайлово", в Кузьминках, Братеевском парке, в Южном Бутово и в Троицке.