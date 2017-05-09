Москва отметит День Победы концертом ансамбля Александрова и показом фильмов военных лет

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Десятки мероприятий пройдут в Москве в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - праздничные гуляния и театральные программы на улицах и площадях, специальные выставки в музеях и концерты. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте культуры.

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"На Пушкинской площади рядом с памятником Пушкину будет устроен кинозал под открытым небом, на Триумфальной площади пройдут литературные чтения от известных и молодых актеров московских театров, горожане и гости столицы смогут поучаствовать в коллективных поэтических чтениях произведений, посвященных Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там уточнили, что центральными площадками празднования станут Театральная, Пушкинская и Триумфальная площади, площадь у Храма Христа Спасителя, а также Поклонная гора.

Оркестр Мариинки на Поклонной горе и ансамбль Александрова на ВДНХ

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева днем даст традиционный общедоступный концерт в честь Дня Победы на Поклонной горе.

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В программе - произведения Чайковского, солировать будет пианист Даниил Трифонов. Выступление пройдет в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля, который вечером завершится торжественный концертом в Большом зале консерватории.

На ВДНХ выступит Ансамбль песни и пляски им. Александрова. Подготовлен особый репертуар, созвучный темам и образам светового шоу на Главной арке комплекса, в котором будут показаны кадры хроники советского времени, изображения знаковых событий и людей - символов эпохи. В программе концерта - выступление ансамбля военных барабанщиков, исполнение песен о войне и Победе: "На солнечной поляночке", "Смуглянка", "Пора в путь-дорогу", "Эх, дороги…" и других. Концерт можно будет посмотреть в трансляции на сайте vdnh.ru.

В рамках фестиваля "Московская весна a cappella" на Тверской площади столицы молодые артисты исполнят "Стихи и песни о войне". В Столешниковом переулке москвичей ждет ретро-программа "Песни и музыка советского периода". На Новом Арбате выступят московские детские хоры и джазовый ансамбль Moscow Trad Jazz Band.

Световое шоу на Манежной и память в соцсетях

Государственный исторический музей, который во время Великой Отечественной войны не работал в общей сложности только восемь дней, представит мультимедийное световое шоу на одном из зданий Манежной площади. Его основой стали поступившие в музей письма и фотографии военных лет из семейных архивов. Любой желающий мог отсканировать и загрузить изображение на медиапортал музея, директор которого Алексей Левыкин пообещал, что специалисты все сохранят и представят в самом широком виде и после завершения праздничных мероприятий.

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В "Новом Манеже" можно увидеть вторую часть цикла из пяти ежегодных выставок "В штабах Победы" - в этот раз речь пойдет о событиях 1942 года, который открыли и завершили два успешных контрнаступления советских войск - под Москвой и под Сталинградом.

В Центральном музее Великой Отечественной войны последнюю неделю работает масштабная выставка "Битва за Москву. Первая Победа". В экспозиции показывают подлинные раритеты, связанные с историей одного из крупнейших сражений в истории мировых войн. Среди экспонатов есть и относящиеся к историческому военному параду на Красной площади 7 ноября 1941 года. В частности, здесь можно увидеть документы, схему парада, пригласительные билеты, плакаты, рисунки, личные вещи участников.

В Музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки проходит выставка "Наша армия.

Наши победы. Русская армия в произведениях художников и скульпторов XIX-XX веков" из частных собраний. Помимо произведений Ильи Репина и автора панорамы "Бородинская битва" Франца Рубо, здесь представлены произведения, относящиеся ко времени Великой Отечественной войны. Среди них - серия карикатур народного художника России Ярослава Титова, картины "Истребители" и "9 мая 1944 года. Севастополь" фронтового художника Георгия Храпака, "В теплушке", "Почта пришла" и "Танк Т-34" Виктора Коновалова.

Кроме того, на портале "Культура. РФ" можно узнать об итогах акции "Память Победы", которую накануне 9 мая проводили российские музеи, театры, библиотеки и дома культуры. Под одноименным хэштегом в социальных сетях можно почитать тысячи историй и рассказов о том, что делали учреждения культуры для поддержки тыла и фронта, а также ознакомиться с официальными документами и свидетельствами, архивными фотографиями и газетными вырезками.