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Около тысячи человек собрались в Киеве, чтобы принять участие в шествии "Бессмертный полк"

Общество
9 мая, 11:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, мая. /ТАСС

Радикалов из Организации украинских националистов, которые намерены сопровождать шествие, окружили сотрудники Нацгвардии Украины

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КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Около тысячи человек собрались в украинской столице на акцию "Бессмертный полк", которая в Киеве называется "Никто не забыт, ничто не забыто".

Как сообщает корреспонденту ТАСС с места событий, к месту сбора участников шествия - станции метро "Арсенальная", люди приходят семьями. Они несут цветы и портреты своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны. Собравшиеся поют военные песни, скандируют: "Фашизм не пройдет", "Спасибо деду за Победу".

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Планируется, что в 11:00 мск "Бессмертный полк" пройдет от станции метро "Арсенальная" до Парка Славы, где возложат цветы к Вечному огню. По пути шествия полка стоят коридором люди в военный форме с украинскими флагами. А также акцию намерены сопровождать радикалы из Организации украинских националистов (ОУН).

Группа националистов держат портрет своего лидера Степана Бандеры, поют песни на украинском языке и скандируют: "Бандера придет - порядок наведет". Во избежании возможных столкновений их окружили сотрудники Нацгвардии Украины, не давая им возможность препятствовать шествию "Бессмертного полка". Такие меры приняты в связи с тем, что накануне они угрожали сорвать шествие и объявили о подготовке своей акции устрашения под названием "Смертный полк".

Ранее правоохранители гарантировали, что не позволят провокаторам испортить праздник и помешать шествию, в связи с чем в столице приняты беспрецедентные меры безопасности. Несколько тысяч сотрудников полиции, Национальной гвардии Украины дежурят возле места сбора участников акции, в подземном переходе, вдоль дороги до самой Площади Славы. На выходе из станции метро "Арсенальная" установлены ограждения и рамки металлоискатели.

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