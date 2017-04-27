Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве

9 мая уже в шестой раз состоится шествие "Бессмертный полк". Миллионы россиян по всему миру вновь объединятся в память о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, тогда в колонне полка прошли более 6 тыс. человек. В 2016 году в шествиях приняли участие уже около 12 млн человек из 50 стран. Только в Москве с портретами участников войны прошли более 500 тыс. человек. Среди них был и Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией своего отца-фронтовика.

В этом году все желающие вновь смогут принять участие в шествии. Для желающих присоединиться к акции ТАСС подготовил карту и инструкцию.