Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве

Пресс-конференция Путина и Абэ. ВидеотрансляцияПолитика 27 апреля, 17:46
Здравоохранение Австралии может сэкономить $2,3 млрд при введении налога на фастфудСоциальная ответственность 27 апреля, 17:34
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в МосквеОбщество 27 апреля, 17:30
Квят на Гран-при России выступит в шлеме с изображением торпедыСпорт 27 апреля, 17:28
В Пентагоне инициировали расследование в отношении Майкла ФлиннаМеждународная панорама 27 апреля, 17:28
Бывший борец Таймазов подал апелляцию в CAS на решение о лишении его золота ОИ-2008Спорт 27 апреля, 17:24
МИД РФ возмущен отказом в штабе Макрона в аккредитации российским СМИМеждународная панорама 27 апреля, 17:20
Экспертный совет Минспорта удовлетворен выступлением бобслеистов и скелетонистов в сезонеСпорт 27 апреля, 17:08
Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"Наука 27 апреля, 16:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
9 мая уже в шестой раз состоится шествие "Бессмертный полк". Миллионы россиян по всему миру вновь объединятся в память о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, тогда в колонне полка прошли более 6 тыс. человек. В 2016 году в шествиях приняли участие уже около 12 млн человек из 50 стран. Только в Москве с портретами участников войны прошли более 500 тыс. человек. Среди них был и Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией своего отца-фронтовика.
В этом году все желающие вновь смогут принять участие в шествии. Для желающих присоединиться к акции ТАСС подготовил карту и инструкцию.