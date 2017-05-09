"Бессмертный полк" в Севастополе объединил более 30 тыс. человек

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Шествие "Бессмертного полка" в День Победы в Севастополе собрало более 30 тыс. человек, которые пронесли по центральным улицам города портреты своих родственников, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.
"В колонне "Бессмертного полка" на 12:05 мск было более 30 тыс. человек. Но мы видим, что на тротуарах стоят люди с портретами, - это люди, которые хотели посмотреть парад и вливались в колонну во время прохождения "Бессмертного полка", - сказал журналистам директор департамента общественных коммуникаций города Андрей Перла.
По его словам, на трибунах присутствовали порядка 120 ветеранов войны, а всего в Севастополь на празднование Дня Победы, по данным властей, прибыло около 400 ветеранов Великой Отечественной.
Ветераны Великой Отечественной войны - главные участники сегодняшнего праздника. "День победы был самый радостный день в моей жизни, когда кончилась война, я пережил самые счастливые минуты", - сказал полковник юстиции в отставке, фронтовик Леонид Чернов, воевавший с 1943 года и окончивший войну в Германии под Берлином. С ним соглашается сидящий рядом Ахмет Гатин - участник Сталинградской битвы.
Свою историю участия в войне ТАСС рассказала Елена Безменова. "Я ветеран трудового фронта, я была с Волги эвакуирована в Туркмению, где училась в педучилище и прошла курсы медсестер. К нам в глубокий тыл привозили тяжело раненых с фронта, когда я впервые увидела окровавленную отрезанную ногу, в обморок упала, потом привыкла, мне тогда было всего 16 лет", - сказала она.
"Бессмертный полк" - акция, объединяющая тысячи личных историй защитников Отечества в годы войны. "На портретах - мой отец, два дяди и дед, отец освобождал Севастополь, один дядя - участник битвы на Курской дуге и взятия Берлина, второй погиб в самом начале войны, а дед воевал и в Первую мировую, и в Великую Отечественную. Он в 1943 году был уволен в запас по возрасту", - сказал ТАСС участник самообороны Севастополя во время "Крымской весны" с позывным "Сан Саныч", профессиональный военный, подполковник запаса.
Пятнадцатилетний кадет Севастопольского президентского кадетского училища Валерий пришел с портретами своих родственников: прабабушки, которая, была во время войны медсестрой, прадеда, в годы войны командовавшего кораблем "Красный Крым", а также еще одного прадеда, который пропал без вести в 1941 году. "Они все воевали в Севастополе, я сам из Севастополя, для меня День Победы - это праздник, который символизирует дух нашего народа, я очень горжусь своей страной и городом", - сказал юноша.
Были в колонне "Бессмертного полка" и гости из других стран. "Я родом из Севастополя, а живу в Абхазии. Победа для нас - это самый святой праздник ", - сказал ТАСС атаман особого казачьего отдела Кубанского казачьего войска в Республике Абхазия войсковой старшина Андрей Чирков.
Из каждой отдельной личной истории складывается общая история победителей. "История значима тогда, когда ты ее можешь примерить на себя, люди, которые идут с портретами родных, точно знают, что потери в Великой Отечественной войне - та высокая плата, которую мы заплатили за победу. Они никогда не будут фальсифицировать историю войны", - сказала спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, пришедшая с портретом своего деда, без вести пропавшего в годы войны в Севастополе.
Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников пришел на шествие "Бессмертного полка" со своей семьей. В руках Овсянниковы несли портреты родственников по материнской линии, погибших во время войны. "Победа досталась великой ценой, без этой цены нашего будущего просто не было бы, мы должны это помнить, участие в этой акции и говорит о том, что помним и понимаем", - сказал глава города.
Перед "Бессмертным полком" в центре Севастополя прошел парад войск Севастопольского военного гарнизона. В параде приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих и 30 единиц боевой техники. Впервые в параде приняли участие женская рота Черноморского флота (ЧФ), артековцы, воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища.
"Мир на планете не сохраняется сам по себе, мир нуждается в защите, и его нужно беречь. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием, гидра нацизма и фашизма вновь поднимает голову, миру угрожает терроризм, и мы обязаны победить это зло", - сказал на открытии парада командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.
Празднование Дня Победы в Севастополе продолжится оперным концертом Мариинского театра в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", а завершится концертом на площади Нахимова с участием российской певицы Юлии Самойловой, артиллерийским салютом и фейерверком.