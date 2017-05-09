"Бессмертный полк" в Севастополе объединил более 30 тыс. человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Шествие "Бессмертного полка" в День Победы в Севастополе собрало более 30 тыс. человек, которые пронесли по центральным улицам города портреты своих родственников, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

"В колонне "Бессмертного полка" на 12:05 мск было более 30 тыс. человек. Но мы видим, что на тротуарах стоят люди с портретами, - это люди, которые хотели посмотреть парад и вливались в колонну во время прохождения "Бессмертного полка", - сказал журналистам директор департамента общественных коммуникаций города Андрей Перла.

По его словам, на трибунах присутствовали порядка 120 ветеранов войны, а всего в Севастополь на празднование Дня Победы, по данным властей, прибыло около 400 ветеранов Великой Отечественной.

Самый счастливый день

Ветераны Великой Отечественной войны - главные участники сегодняшнего праздника. "День победы был самый радостный день в моей жизни, когда кончилась война, я пережил самые счастливые минуты", - сказал полковник юстиции в отставке, фронтовик Леонид Чернов, воевавший с 1943 года и окончивший войну в Германии под Берлином. С ним соглашается сидящий рядом Ахмет Гатин - участник Сталинградской битвы.

Свою историю участия в войне ТАСС рассказала Елена Безменова. "Я ветеран трудового фронта, я была с Волги эвакуирована в Туркмению, где училась в педучилище и прошла курсы медсестер. К нам в глубокий тыл привозили тяжело раненых с фронта, когда я впервые увидела окровавленную отрезанную ногу, в обморок упала, потом привыкла, мне тогда было всего 16 лет", - сказала она.

Тысячи личных историй

"Бессмертный полк" - акция, объединяющая тысячи личных историй защитников Отечества в годы войны. "На портретах - мой отец, два дяди и дед, отец освобождал Севастополь, один дядя - участник битвы на Курской дуге и взятия Берлина, второй погиб в самом начале войны, а дед воевал и в Первую мировую, и в Великую Отечественную. Он в 1943 году был уволен в запас по возрасту", - сказал ТАСС участник самообороны Севастополя во время "Крымской весны" с позывным "Сан Саныч", профессиональный военный, подполковник запаса.

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Пятнадцатилетний кадет Севастопольского президентского кадетского училища Валерий пришел с портретами своих родственников: прабабушки, которая, была во время войны медсестрой, прадеда, в годы войны командовавшего кораблем "Красный Крым", а также еще одного прадеда, который пропал без вести в 1941 году. "Они все воевали в Севастополе, я сам из Севастополя, для меня День Победы - это праздник, который символизирует дух нашего народа, я очень горжусь своей страной и городом", - сказал юноша.

Были в колонне "Бессмертного полка" и гости из других стран. "Я родом из Севастополя, а живу в Абхазии. Победа для нас - это самый святой праздник ", - сказал ТАСС атаман особого казачьего отдела Кубанского казачьего войска в Республике Абхазия войсковой старшина Андрей Чирков.

Одна на всех история

Из каждой отдельной личной истории складывается общая история победителей. "История значима тогда, когда ты ее можешь примерить на себя, люди, которые идут с портретами родных, точно знают, что потери в Великой Отечественной войне - та высокая плата, которую мы заплатили за победу. Они никогда не будут фальсифицировать историю войны", - сказала спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, пришедшая с портретом своего деда, без вести пропавшего в годы войны в Севастополе.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников пришел на шествие "Бессмертного полка" со своей семьей. В руках Овсянниковы несли портреты родственников по материнской линии, погибших во время войны. "Победа досталась великой ценой, без этой цены нашего будущего просто не было бы, мы должны это помнить, участие в этой акции и говорит о том, что помним и понимаем", - сказал глава города.

Мир нуждается в защите

Перед "Бессмертным полком" в центре Севастополя прошел парад войск Севастопольского военного гарнизона. В параде приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих и 30 единиц боевой техники. Впервые в параде приняли участие женская рота Черноморского флота (ЧФ), артековцы, воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища.

"Мир на планете не сохраняется сам по себе, мир нуждается в защите, и его нужно беречь. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием, гидра нацизма и фашизма вновь поднимает голову, миру угрожает терроризм, и мы обязаны победить это зло", - сказал на открытии парада командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.

Празднование Дня Победы в Севастополе продолжится оперным концертом Мариинского театра в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", а завершится концертом на площади Нахимова с участием российской певицы Юлии Самойловой, артиллерийским салютом и фейерверком.