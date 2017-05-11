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Максимальная высота домов для переселенцев из пятиэтажек составит 14 этажей

Общество
11 мая, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Плотность застройки предусмотрена Генеральным планом Москвы, отметил мэр Собянин

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Максимальная высота новых домов, которые будут построены в ходе реализации программы реновации жилищного фонда в столице, составит 14 этажей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это не небоскребы. Это дома от шести до 14 этажей, это такая среднего уровня застройка с той плотностью, которая предусмотрена Генеральным планом Москвы", - сказал Собянин в эфире радиостанции Вести FM.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

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Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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