Депутат: второе чтение законопроекта о реновации пройдет в июле, точной даты пока нет

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Госдума рассмотрит законопроект о реновации жилищного фонда в Москве во втором, основном чтении в июле, точная дата пока не определена. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы от "Единой России", один из авторов законопроекта Николай Гончар.

"Точной даты на сегодняшний день нет. Сейчас пойдут первые поправки. Они могли вноситься давно, но у нас отдельные депутаты сначала информируют СМИ о том, какие поправки собираются вносить, а потом несут их, как положено, в профильный комитет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я думаю, что речь идет об июле", - добавил он, отказавшись прогнозировать конкретную дату.

Гончар отметил, что задача парламентариев не принять документ к определенному сроку, "а сделать хороший закон".

О проекте реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. Как сообщалось, в перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля.