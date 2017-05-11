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Путин рассчитывает, что реконструкция Вифлеема будет способствовать росту потока туристов

Общество
11 мая, 18:29 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 11, мая. /ТАСС

Президент РФ отметил, что в 2016 году более 300 тысяч россиян посетили Палестину

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что реконструкция исторического центра Вифлеема будет способствовать росту потока туристов. Об этом он заявил по итогам российско-палестинских переговоров.

Глава российского государства отметил "активное развитие гуманитарных связей, которые всегда имели большое значение в сотрудничестве России и Палестины". Он сделал акцент на тех культурных проектах, которые были реализованы в последнее время, и упомянул начатую в прошлом году реконструкцию исторического центра Вифлеема - улицы Звезды, примыкающей к площади перед церковью Рождества Христова."Уверен, что обновленный комплекс станет достопримечательностью города, привлечет еще больше паломников и туристов из России", - сказал Путин. По его данным, что в прошлом году более 300 тысяч россиян посетили Палестину.

Президент напомнил, что 11 мая был открыт многофункциональный культурный комплекс в Вифлееме, построенный при содействии российской стороны. Путин отметил роль, которую сыграла российская промышленная группа "Альянс" в создании этого объекта. "На этом наша совместная работа на базе этого комплекса не заканчивается, мы будем взаимодействовать с палестинской управляющей структурой в целях реализации различных образовательных и гуманитарных проектов", - сказал он.

Россия в течение долгого времени оказывает поддержку и содействие Палестине в подготовке кадров. По данным президента, всего в России по техническим, гуманитарным, медицинским специальностям обучаются более 500 палестинцев.

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