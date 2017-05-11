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КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста в Черновцах, разрисовав его свастикой. Об этом в четверг сообщил депутат Черновицкого городского совета, глава Черновицкой еврейской благотворительной организации "Мирьям" Илья Хочь.
"Как мне на это реагировать? Мне - черновчанину, ... автору идеи и организатору строительства мемориального комплекса памяти жертв Черновицкого еврейского гетто", - написал он на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фотографию, на которой изображен мемориал с нанесенной свастикой.
Недавно неизвестные осквернили памятный камень на могиле жертв Холокоста в селе Петрыкив Тернопольской области. Подобный же инцидент отмечен в Тернополе. В марте текущего года было полностью разгромлено еврейское кладбище в селе Березовка, а до этого разрушен мемориал жертвам Холокоста на еврейском кладбище в поселке Саврань Одесской области.
Ни в одном из этих случаев, а также в других подобных инцидентах виновные не найдены.