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Построенные по программе реновации кварталы обеспечат бесплатными парковками

Общество
12 мая, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, в каждом квартале появятся три вида стоянок: плоскостные, многоуровневые отдельно стоящие паркинги и под домами в один этаж

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Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Жители пятиэтажек, которые получат квартиры в новых кварталах, возведенных по программе реновации жилья в столице, будут обеспечены достаточным количеством парковочных мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в эфире радио "Комсомольская правда".

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"Жители пятиэтажек с машинами получат бесплатные стоянки рядом с новыми домами за счет того, что после сноса хрущевок освободится место, в том числе и под парковку", - сказал он, подчеркнув, что слухи о платных парковках во дворе - это "в чистом виде информационная утка". По словам заммэра, в каждом квартале будет три вида стоянок: плоскостные, многоуровневые отдельно стоящие паркинги и под домами в один этаж.

"Сейчас мы видим, что в кварталах реновации парковочных мест станет больше, чем сегодня есть машин. Это совершенно точно", - добавил Хуснуллин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

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