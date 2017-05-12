Власти Москвы привлекут дополнительные техресурсы для онлайн-голосования по пятиэтажкам

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Москвы привлекут дополнительные технические ресурсы и возможности для онлайн-голосования, которое пройдет в городской интернет-системе "Активный гражданин" по предварительному списку сносимых пятиэтажек. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев. Департамент обеспечивает работу этой системы.

"Мы сейчас закладываем дополнительные ресурсы и возможности (для работы системы "Активный гражданин" - прим. ТАСС), но и просим жителей относиться с пониманием. Месяц (срок голосования с 15 мая по 15 июня) - период очень большой, необязательно сидеть и ждать 00:00 (15 мая), есть время проголосовать. Но в целом мы ждем, что все пройдет без сбоев", - пояснил он.

Говоря о рисках наплыва голосующих и готовности системы, Ермолаев отметил, что информационные технологии - сложный продукт, "в рамках которого все предугадать сложно". По его словам, IT-структура Москвы старается максимально использовать технический ресурс, чтобы он дал возможность выдержать большую нагрузку. "Когда мы разместили перечень домов, включенных в голосование по программе реновации (2 мая 2017 года - прим. ТАСС), за несколько часов эту информацию прогрузили более полутора миллиона пользователей. Было определенное напряжение и система притормаживала, когда ажиотаж спал, система работала стабильно", - привел пример Ермолаев.

В свою очередь, президент Фонда информационной демократии Илья Массух считает, что "в техническом плане все будет в порядке". По его мнению, инфраструктурно проект "Активный гражданин" достаточно хорошо сделан, защищен. "Серверные мощности (есть), он работает три года, за это время наработан достаточный опыт", - заверил Массух.

О голосовании

Голосование жителей пятиэтажек о возможном включении их домов в программу реновации жилья начинается 15 мая. С полным списком домов, жители которых участвуют в голосовании, можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

В перечень для голосования вошли 4566 домов, 70% и более жителей которых, по предварительным данным, поддерживают программу реновации. Первоначально говорилось, что под снос могут попасть около 8 тыс. домов. Однако власти проанализировали их техническое состояние, жалобы жильцов по данным домам, провели консультации с экспертами и муниципальными депутатами, а также масштабный опрос жителей. В результате из списка для голосования было вычеркнуто около 3,5 тыс. домов.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Они смогут высказать свое мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья. Решение последнего является приоритетным.

Проголосовать в "Активном гражданине" (на сайте проекта или в бесплатном мобильном приложении) будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки. Участникам будет предложена, по мнению властей, максимально надежная схема верификации их голосов. Во время голосования москвичи должны будут ввести свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры и свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных займет четыре дня.

По окончании голосования его результаты будут опубликованы в интернете. У каждого участника будет свой электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос.

Участники могут менять свое мнение и голосовать несколько раз до 15 июня. В этом случае будет учтен результат более позднего голосования.

На подведение итогов голосования может уйти порядка одной-двух недель. В результате будет сформирован предварительный список домов под снос, он может быть утвержден только после принятия федерального закона о реновации жилищного фонда столицы.

Затем будет сформирована сама программа реновации. По словам мэра Сергея Собянина, строительство новых домов по программе реновации может начаться в течение года после ее утверждения.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.