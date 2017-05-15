Омский ОНФ предлагает ввести уголовную ответственность за осквернение мемориалов ВОВ

ОМСК, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Омской области, где в поселке Кормиловка демонтированные в ходе ремонта плиты местного мемориала участникам Великой Отечественной войны были использованы для закладывания дорожной ямы, предлагает ввести уголовную ответственность за осквернение символов и памятников Победы как за надругательство над гербом и флагом РФ, сообщил корреспонденту ТАСС эксперт регионального штаба ОНФ Юрий Корниенко.

"Мы предлагаем ввести уголовную ответственность за осквернение символов победы в Великой Отечественной войне и внести соответствующую поправку в статью "Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ". Это позволит пресечь акты вандализма и заставит уважительнее относиться к народной памяти", - считает он.

Общественник отметил, что случаи осквернения происходят во многих регионах страны. "В Кормиловке несколько лет назад на этом же мемориале кто-то нарисовал свастику. Хулиганы это или кто-то еще - должны возбуждаться уголовные дела и устанавливаться те, кто это сделал", - подчеркнул он.

По мнению Корниенко, недостаточно остро на осквернение мемориалов реагирует и общественность. "Когда Pussy Riot станцевали в церкви, все начали возмущаться, на надругательства над памятниками такой реакции нет, - отметил эксперт ОНФ. - Народная память должна охраняться законом. Нужно применять жесткие и решительные меры, если морально-этические и нравственные принципы не действуют".

Дорожные ямы, заделанные обломками памятных плит, были обнаружены жителями поселка Кормиловка Омской области 9 мая. После ряда публикаций в местных СМИ следственные органы провели проверку, в ходе которой этот факт подтвердился.

Плиты были демонтированы осенью 2016 года во время проведения работ по ремонту памятника "Мемориал памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." и переданы на хранение в местную муниципальную компанию. Некоторые из них пропали. СК по данному факту возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении сотрудников администрации поселения, которые не уследили за сохранностью частей мемориала.