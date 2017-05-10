СК проверяет информацию о заделывании ямы на омской дороге обломками мемориала

ОМСК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следственные органы проводят проверку информации об осквернении в Омской области памятника героям Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.

Местные СМИ накануне сообщили, что в районном центре Кормиловка Омской области яма на дороге была заделана обломками плиты с именами погибших бойцов.

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о том, что в поселке Кормиловке дорожная яма засыпана осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В администрации Кормиловского района ТАСС рассказали, что проверили указанную в сообщениях улицу Калинина и не обнаружили ямы, заделанной обломками памятной плиты. Собеседник агентства отметил, что кормиловский мемориальный комплекс, части которого, предположительно, использовались в качестве стройматериала, ремонтируется с 2016 года, все таблички с именами сняты и хранятся в местной муниципальной компании.