СК проверяет информацию о заделывании ямы на омской дороге обломками мемориала

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ОМСК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следственные органы проводят проверку информации об осквернении в Омской области памятника героям Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.
Местные СМИ накануне сообщили, что в районном центре Кормиловка Омской области яма на дороге была заделана обломками плиты с именами погибших бойцов.
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о том, что в поселке Кормиловке дорожная яма засыпана осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - говорится в сообщении.
В администрации Кормиловского района ТАСС рассказали, что проверили указанную в сообщениях улицу Калинина и не обнаружили ямы, заделанной обломками памятной плиты. Собеседник агентства отметил, что кормиловский мемориальный комплекс, части которого, предположительно, использовались в качестве стройматериала, ремонтируется с 2016 года, все таблички с именами сняты и хранятся в местной муниципальной компании.