Медведев: уровень материнской смертности в РФ за последние пять лет снизился в два раза

ГОРКИ, 15 мая. /ТАСС/. Уровень материнской смертности в РФ за последние пять лет снизился в два раза, младенческой - на 20% благодаря развитию проекта по строительству перинатальных центров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о ходе строительства центров.

"В результате - и это самое главное наверное - у нас уменьшилось количество случаев младенческой и материнской смертности. За последние пять лет уровень материнской смертности снизился в два раза, младенческой - приблизительно на 20%", - сказал он.

Медведев отметил, что отдача от строительства таких центров ощущается сразу: там, где появляются перинатальные центры, медицинская ситуация качественно меняется в лучшую сторону, матери и новорожденные получают высококвалифицированную медицинскую помощь в самых трудных случаях, "какую еще… 10 лет назад, когда все это начиналось, могли оказать только несколько центров в стране".

Он напомнил, что программа по строительству перинатальных центров была запущена в рамках национального проекта 10 лет назад. На первом этапе - с 2007 по 2013 год в стране появилось 25 центров, из них два центра федерального значения. До 2007 года перинатальных центров в стране не было. С 2013 года в 30 регионах началось строительство еще 32 центров. "Напомню, что на это предусмотрено свыше 82 млрд рублей, из которых 52,5 млрд рублей - это федеральные деньги, то есть, это деньги бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования", - отметил Медведев.

13 центров уже открылись, добавил премьер-министр. Сейчас строительство центров продолжается.

Он отметил также, что медпомощь в перинатальных центрах должна быть доступна практически всем жителям страны. "Перинатальные центры ни в коем случае не должны рассматриваться как какие-то специальные родильные дома для избранных", - заключил глава правительства.