Спасший тысячи жизней врач Анатолий Гранов будет похоронен в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Прощание с директором Российского научного центра радиологии и хирургических технологий, академиком РАН, врачом Анатолием Грановым, скончавшимся 12 мая в возрасте 85 лет, пройдет во вторник в Петербурге. Об этом сообщил ТАСС его коллега, директор Санкт-Петербургского онкоцентра Владимир Моисеенко.

"Прощание с Анатолием Грановым состоится сегодня в институте, который он возглавлял долгие годы, отпевание - в церкви Серафима Саровского на Серафимовском кладбище", - сказал он.

След в науке

По словам Моисеенко, "Анатолий Гранов - это целая эпоха: яркий хирург, первым в России осуществивший трансплантацию печени, основоположник рентгенохирургии печени, на чьем счету тысячи лично спасенных жизней, а с учетом широкого распространения созданных им методик - десятки тысяч".

"Мало пересадить человеку орган, нужно еще его потом выходить, а это уже не хирургическое мастерство, а организационное. Нужна слаженная работа целой бригады врачей, и Анатолий Михайлович этим искусством владел", - сказал Моисеенко.

Он также подчеркнул, что Гранов был основоположником радиологической науки в России. Гранов первым в стране установил в центре радиологии и хирургических технологий циклотрон, где создавались изотопные препараты, предназначенные для лечения как онкологических, так и неопухолевых заболеваний. "Сейчас подобные технологии распространились в стране, но Анатолий Михайлович был первым", - сказал Моисеенко.

Как отметил ректор 1-го Ленинградского медицинского института имени академика И. П. Павлова Сергей Багненко, Гранов относился к лидерам российской хирургии последних трех десятилетий. "В начале 80-х он первым в Ленинграде провел операцию по пересадке почки, а в середине 90-х первым в России разработал и осуществил операцию по пересадке печени", - сказал Багненко, заметив, что Гранов являлся его предшественником на посту ректора в 1966-1977 годах.

По словам Багненко, Гранова по праву можно считать "создателем отечественной трансплантологии". В настоящее время проведенные Грановым операции по пересадке почек и печени выполняются на рутинной основе - по 100 пересадок в год в Москве, Петербурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске.

Он также создал свою научную школу в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий, который всегда был базой для "1-го Меда", отметил Багненко.

По словам руководителя Санкт-Петербургского центра органного донорства НИИ им. Джанелидзе Олега Резника, созданные Грановым методики носят прорывной характер и с успехом применяются на практике. Так, он привел в пример эндоваскулярные (на сосудах) методы лечения болезней печени.

Историческая справка

Анатолий Михайлович Гранов родился 21 апреля в Донецке, в 1956 году окончил местный медицинский институт и уже с первых шагов врачебно-хирургической деятельности проявил интерес к гепатологии. По его инициативе в 1980 году было создано стационарное отделение рентгенэндоваскулярной хирургии на базе Центрального научно-исследовательского рентгенорадиологического института (позднее - Российский научный центр радиологии и хирургических технологий). Здесь были разработаны новые эндоваскулярные методики лечения новообразований печени. С 1993 года возглавлял Российский научный центр радиологии и хирургических технологий.

Среди наград Гранова - орден "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней. Он также лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства РФ. В связи с кончиной ученого соболезнования родным и близким выразил коллектив Министерства здравоохранения, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, нобелевский лауреат Жорес Алферов.