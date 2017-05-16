Мэр: площадь зеленых насаждений в Москве после программы реновации не уменьшится

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Площадь зеленых насаждений в Москве в результате реализации программы реновации жилфонда не уменьшится, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"После застройки количество зеленых насаждений не уменьшится, а скорее всего, увеличится. Во-первых, потому что сама площадь застройки не будет больше, чем сегодняшняя. Во-вторых, мы будем применять более качественные стандарты благоустройства", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в ходе благоустройства новых кварталов площадь зеленых территорий может быть расширена за счет включения в них дополнительных участков.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю будет определен список домов, подпадающих под снос, тогда и станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда. 20 апреля документ был принят в первом чтении.