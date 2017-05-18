Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы в преддверии Кубка конфедераций начали отслеживать цены на гостиницы

Общество
18 мая, 7:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Также ведется сверка соответствия количества звезд, которые отели указывают в интернете, с реальной категорией

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Департамент спорта и туризма Москвы в преддверии Кубка конфедераций начал мониторинг цен на гостиничные номера. Как сообщается на сайте столичной мэрии, госрегулирование стоимости их аренды будет действовать с сегодняшнего дня и вплоть до 2 августа.

Постановлением правительства РФ утверждена максимальная стоимость гостиничного обслуживания в городах, которые примут турниры Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, в Москве в период с 18 мая по 2 августа номера эконом-класса в отелях без категории должны стоит не дороже 3280 руб. за сутки, в однозвездочных - 6570 руб., в трехзвездочных - 10750 руб., причем в сумму уже должны входить комиссия и завтрак, если он включен в базовый тариф. Следить за соблюдением данных требований департамент будет на сайтах гостиниц и в системах онлайн-бронирования.

Смотрите также

Болельщики выбрали девиз сборной России по футболу на Кубке конфедераций

"В странах-организаторах международных турниров фиксировались скачки цен на номера в гостиницах в 3-4 раза. Это отпугивало потенциальных болельщиков и приводило к тому, что в страну приезжало намного меньше туристов, чем ожидалось. Болельщики оставались у себя дома и смотрели футбол по телевизору. Мы ожидаем, что в столицу на предстоящие турниры приедут сотни тысяч гостей, и город будет для них максимально гостеприимным", - приводятся на сайте мэрии слова руководителя департамента Николая Гуляева.

Одновременно ведется сверка соответствия количества звезд, которые отели указывают в интернете, с реальной категорией, полученной по итогам государственной классификации. Так, с начала года выявлено около 100 отелей, завышавших свою категорию в системах онлайн-бронирования.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
2
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
3
Конгресс США хочет обязать президента ввести санкции против союзников Сирии
4
Грузопассажирский паром впервые начнет курсировать между Россией и КНДР
5
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
6
ЦБ выявил нарушения при продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков
7
На Украине подали в суд на Порошенко из-за санкций против российских интернет-ресурсов
Темы дня
Загрузка...
Реклама