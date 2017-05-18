Минприроды не исключает приостановки работы Московского НПЗ из-за загрязнений воздуха

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минприроды России не исключает, что в случае, если Московский нефтеперерабатывающий завод не найдет способа предотвратить выборы сероводорода в атмосферу, его деятельность может быть приостановлена, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Мы будем дальше решать, смотреть. Если на самом деле невозможно сделать так, чтобы не было выбросов, как вы думаете?", - сказал министр, отвечая на вопрос, может ли деятельность завода быть приостановлена.

При этом он уточнил, что административное дело против МНПЗ - это "фиксация события", а размер ущерба и штрафов будет определен позже.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор возбудил административное дело против МНПЗ по факту загрязнения воздуха в столичном районе Капотня. В частности, до настоящего момента у МНПЗ не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов, и Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки заводом планов поэтапного сокращения выбросов, в том числе по сероводороду.

Ранее в четверг Донской сообщал, что Минприроды намерено проверить не только Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) на предмет загрязнения воздуха в московском районе Капотня, но и ряд других московских предприятий. Результаты анализов выбросов сероводорода в Капотне подготовят до 19 мая.

В свою очередь, пресс-служба МНПЗ отмечала, что данные комплексной системы экологического мониторинга завода говорят "об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода".

Московская прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят проверку на Московском нефтеперерабатывающем заводе после сообщения о выбросе сероводорода и превышении допустимых нормативов в 51 раз. При этом МЧС заявляло, что обстановка в районе Капотня на юго-востоке Москвы спокойная.

"Газпромнефть - МНПЗ" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть".

На сегодняшний день Московский НПЗ является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%.

Завод выпускает 30 наименований нефтепродуктов. Основная часть продукции - моторные топлива стандарта Евро-5, дорожный, строительный и полимерно-модифицированный битум, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.