Кварталы по программе реновации спроектируют с применением BIM-технологий

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. При проектировании новых кварталов в рамках программы реновация жилья в Москве будут применяться BIM-технологии - информационное моделирование зданий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

"Это даст возможность оптимизировать усилия проектировщиков и сократить время их работы", - сказал он, отметив, что BIM-технологии будут применяться на всем жизненном цикле объекта.

"Программа реновации очень масштабна, перед нами стоит задача спроектировать много новых кварталов, что потребует привлечения новых квалифицированных специалистов. По предварительным оценкам, для выполнения всего объема программы в городе потребуется более 10 тысяч проектировщиков", - добавил Хуснуллин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.