Дом может выйти из программы реновации при согласии 1/3 плюс одного его жителя

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Поправка о том, что дом может выйти из программы реновации жилищного фонда Москвы, если за это проголосуют одна треть плюс один его житель, согласована и поступила ко второму чтению соответствующего законопроекта. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Мы внесли, согласовали четырьмя фракциями Госдумы ряд поправок, которые касаются учета мнения граждан, возмещения гражданам, которые попадают в программу реновации, определяют порядок входа и выхода в программу реновации", - сказал он.
"Поправками устанавливается, что дом может быть включен в программу реновации в том случае, если за его включение проголосовало 2/3 собственников, а для того, чтобы выйти из программы реновации или не быть включенным, достаточно согласия 1/3 плюс один голос собственников жилья", - сообщил Толстой. По его мнению, "эта норма существенно облегчает высказывание своего мнения жителями Москвы".
Толстой подчеркнул, что все поправки ко второму чтению законопроекта о реновации разработаны в интересах жителей Москвы.