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Депутаты предложили увеличить срок переезда жильцов по программе реновации до 90 дней

Общество
19 мая, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

По словам председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, срок также может быть увеличен до 120 дней

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложили увеличить срок переезда собственников жилых помещений многоквартирных домов, участвующих в программе реновации, с 60 до 90 дней. Об этом сообщила в пятницу журналистам председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Ранее с таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Срок мы увеличиваем с 60 до 90 дней. Есть предложение увеличить до 120 дней. Пока мы остановились на том, что мы как минимум на месяц увеличиваем вот этот срок", - сказала Хованская.

"Представьте себе, что такое переезд. Это почти пожар: тут тоже людям надо дать какое-то время", - подчеркнула депутат.

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