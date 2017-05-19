Депутаты предложили увеличить срок переезда жильцов по программе реновации до 90 дней

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложили увеличить срок переезда собственников жилых помещений многоквартирных домов, участвующих в программе реновации, с 60 до 90 дней. Об этом сообщила в пятницу журналистам председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Ранее с таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Срок мы увеличиваем с 60 до 90 дней. Есть предложение увеличить до 120 дней. Пока мы остановились на том, что мы как минимум на месяц увеличиваем вот этот срок", - сказала Хованская.
"Представьте себе, что такое переезд. Это почти пожар: тут тоже людям надо дать какое-то время", - подчеркнула депутат.