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Москалькова направила в Госдуму поправки к законопроекту о реновации в Москве

Общество
16 мая, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Всего уполномоченный по правам человека в РФ предложила рассмотреть пять поправок

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает Госдуме рассмотреть ее предложения по проекту закона о реновации жилья в Москве.

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"Сегодня я направила (в Госдуму) пять поправок по законопроекту по пятиэтажкам", - сказала омбудсмен журналистам.

"Первое: человеку должны предложить не один вариант, а как минимум два (варианта нового жилья)", - пояснила Москалькова суть поправок, напомнив, что "сегодня в законопроекте только один вариант предлагается".

По словам омбудсмена, другие поправки касаются сохранения обычного порядка рассмотрения судебных споров и исполнения судебных решений.

Предлагается также рассмотреть возможность получения денежного возмещения за сносимое жилье и увеличить срок обмена жилья с 60 до 90 дней.

Уполномоченный по правам человека не является субъектом законодательной инициативы, ее предложения могут быть учтены депутатами.

Проект о реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

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Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении, второе - основное - чтение назначено на 5 июля.

Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

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