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Более 1 тыс. бойцов Росгвардии обеспечат ежедневную охрану мощей Николая Чудотворца в РФ

Общество
19 мая, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Особое внимание росгвардейцы уделят паломникам с детьми, людям с ограниченными возможностями и пожилым гражданам, которым необходимо оказывать помощь и содействие

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Росгвардия обеспечит охрану мощей святого Николая Чудотворца во время их пребывания в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

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"Ежедневно охранять правопорядок будут более 1 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Особое внимание росгвардейцы уделят паломникам с детьми, людям с ограниченными возможностями и пожилым гражданам, которым необходима помощь и содействие", - подчеркнули в ведомстве.

21 мая из базилики итальянского города Бари в Россию доставят мощи одного из самых почитаемых христианских святых Николая Чудотворца. С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 июля по 28 июля в - Александро-Невской лавре Санкт- Петербурга. Все это время охранять ковчег с мощами святого будут военнослужащие и сотрудники Росгвардии. "Московский Патриархат обратился к руководству Росгвардии с просьбой оказать содействие в охране святыни, обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время этой крупномасштабной акции", - сообщили в ведомстве, отметив, что "Федеральная служба войск национальной гвардии России рассматривает такое обращение как высокую честь, особое доверие и ответственную задачу".

В дни пребывания мощей в России будут повышены меры безопасности, которые не помешают верующим совершить поклонение святыне. "Два наряда вневедомственной охраны Росгвардии встретят мощи Николая Чудотворца в столичном аэропорту Внуково, куда бесценный груз прибудет специальным рейсом из Италии 21 мая. Затем сотрудники Росгвардии доставят святыню в храм Христа Спасителя, где состоится праздничное богослужение, которое возглавит патриарх Кирилл. Святыня будет находиться под круглосуточной охраной Центра специального назначения Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии, сотрудники которого имеют соответствующую профессиональную подготовку и опыт", - сообщили в Росгвардии.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные россияне смогут прикоснуться к святыне на территории России.

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