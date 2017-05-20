Российские паломники примут участие в церемонии принесения мощей Николая Чудотворца в РФ

БАРИ /Италия/, 20 мая. /ТАСС/. Делегация российских паломников прибыла в аэропорт итальянского города Бари, чтобы принять участие в торжествах по случаю исторического принесения мощей Николая Чудотворца в Россию. Реликвия впервые в истории покинет Бари, где хранится более 900 лет. В России мощи будут доступны для поклонения в Москве и Санкт-Петербурге.

Среди участников делегации - духовенство Русской православной церкви, политики и общественные деятели. Они будут провожать мощи из Бари, вылетев в Москву вслед за спецбортом со святыней.

В воскресенье в Бари ожидают многочисленных паломников из России, которые будут молиться в базилике святителя Николая в день памяти святого - 22 мая. Настоятель патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в Бари протоиерей Андрей Бойцов рассказал журналистам, что ежегодно в этот день приезжают тысячи православных верующих.

Мощи Николая Чудотворца будут принесены в Москву в воскресенье, 21 мая. Сопровождать мощи будут мэр города Бари Антонио Декаро, губернатор провинции Апулия Микеле Эмилиано, а также представители Римско-католической церкви. Ожидается, что они примут участие в торжественном богослужении в храме Христа Спасителя, а также праздновании Дня славянской письменности и культуры.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные верующие смогут прикоснуться к святыне на территории России.

Святыня будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая - накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. Доступ верующих к мощам будет осуществляться по следующему графику: 22 мая с 14:00 до 21:00, с 23 мая по 13 июля ежедневно с 8:00 до 21:00. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.