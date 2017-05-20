Российские альпинисты "капсулировали" тела погибших на Эвересте и покорили вершину

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские альпинисты, отправившиеся на Эверест, чтобы отдать дань памяти погибшим в "зоне смерти", "капсулировали" несколько тел на склонах и покорили вершину горы. Об этом ТАСС рассказала продюсер операции Екатерина Васина.

"Спецоперация по "капсулированию" тел завершена успешна, альпинисты сейчас во главе с Олегом Савченко (руководитель проекта - прим. ТАСС) спускаются в базовый лагерь, который расположен на высоте 5,3 тыс. метров", - рассказала она.

Васина уточнила, что связь с альпинистами плохая, но известно, что их прибытие ожидается через пару часов. Также пока неизвестно, сколько тел удалось "капсулировать" альпинистам.

"Они также покорили вершину, они дошли. Им удалось практически невозможное - они и поднялись на вершину, и "капсулировали" тела", - уточнила Васина.

Как рассказал 18 апреля руководитель проекта, альпинист Олег Савченко, по приблизительным подсчетам, на склонах Эвереста покоится более 280 человек, которые погибли за последние 90 лет. Участники экспедиции решили "капсулировать" тела погибших - укрыть их специальной тканью, которая практически не подлежит тлену и выдерживает температуру от -80 до +80 градусов, ткань альпинисты планировали крепить вокруг тел ледорубами.