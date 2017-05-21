Президент Латвии призвал запретить продажу спиртного в пластиковой таре

РИГА, 21 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. В борьбе за здоровье населения в Латвии предложили еще один способ решения проблемы алкоголизма. По мнению президента страны Раймондса Вейониса, этим целям послужит полный запрет на продажу любых алкогольных напитков в пластиковых бутылках на территории балтийской республики.

"Высокий уровень потребления алкоголя и сложившиеся в латвийском обществе привычки, особенно в сельской местности и среди молодежи, заставляют нас искать новые и эффективные решения вопроса ограничения доступности алкоголя", - заявил глава государства.

Запрет на продажу любого алкоголя в пластиковой таре, добавил он, "улучшит общие показатели здоровья населения Латвии". Кроме того, это должно снизить ущерб для экологии, поскольку упаковки алкогольных напитков после их употребления становятся отходами, которые наносят серьезный ущерб окружающей среде, убежден Вейонис.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 172 тыс. жителей Латвии (более 12% населения) страдают алкогольной зависимостью. Количество выпитого спиртного на душу населения снижается, но все равно остается высоким - 12,3 литра, это 15-е место в мире. При этом три четверти всего потребленного в стране алкоголя приходится на пиво. Наибольшую проблему, утверждают специалисты, представляют большие пластиковые бутылки с дешевым крепким пивом, которые могут провоцировать развитие пристрастия к алкоголю уже с ранних лет.

Ранее сейм (парламент) Латвии одобрил поправки к закону об обороте алкогольных напитков, согласно которым с сентября 2020 года вводился запрет на продажу пива, сброженных и других алкогольных напитков в бутылках объемом более 1 литра. Однако президент страны этот законопроект не подписал и вернул обратно на доработку в парламент, призвав законодателей к более решительным мерам - полному запрету на продажу алкоголя в любой пластиковой таре.