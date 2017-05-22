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Майское похолодание в Центральной России произошло из-за арктического воздуха

Общество
22 мая, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам климата, необычно прохладная майская погода связана с изменением климата

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Необычно прохладная майская погода в Центральной России связана с изменением климата, с тем, что "Арктика поделилась с нами своим чистым холодным воздухом", сообщил на открытом заседании Совета "Ассоциации полярников" специальный представитель президента России по вопросам климата Александр Бедрицкий.

"Чем чаще будут такие изменения происходить, тем внимательнее мы будем к проблемам Арктики", - добавил он. Бедрицкий подчеркнул, что стратегия России ориентирована на развитие Арктики, в частности, наблюдение за климатическими изменениям в регионе, которые влияют на текущую погоду.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом будет неоднородной - с похолоданиями и потеплениями, хотя в целом весь период ожидается комфортным. По его словам, в прогностических картах Гидрометцентра Россия этим летом "окрашена" в розовый цвет, что означает, что температура будет чуть выше или близка к норме.

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