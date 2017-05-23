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Почти половина россиян планирует провести лето дома

Общество
23 мая, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Основной причиной отказа от поездок респонденты ВЦИОМ назвали проблемы с деньгами

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Почти половина жителей России (47%) планирует провести лето дома. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам, чаще планируют оставаться дома пожилые люди (55% среди граждан 60 лет и старше), респонденты с плохим, по их оценкам, материальным положением (54%) и жители сел (68%). Если число "домоседов" за год практически не изменилось, то дачный отдых после всплеска популярности в 2016 году (35%), потерял позиции (до 29%). Другие города России, Черноморское побережье Кавказа и Крым собираются посетить около 10%, заграничные поездки планируют лишь 6%.

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По данным ВЦИОМ, проблемы с деньгами по-прежнему остаются основной причиной отказа от поездок - ее назвали 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания. Работать все лето будут 17%. В три раза стало больше тех, кто не сможет выехать за пределы места проживания по семейным обстоятельствам (с 4% до 12%).

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 27-28 апреля и 14-16 мая 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 (для двухдневного опроса) и 1800 (для трехдневного опроса) респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5% (для двухдневного опроса) и 2,5% (для трехдневного опроса).

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