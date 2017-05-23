Участки под новые дома по программе реновации в Москве освободят после голосования

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Участки, где будут строить дома для переселенцев из московских пятиэтажек, попавших под снос в рамках программы реновации, освободят после завершения голосования жителей домов. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Мы проработали возможные земельные участки для размещения стартовых домов. Мы видим, что на сегодня для каждой группы домов, которые могут быть снесены и которые расположены компактно в районе, мы имеем стартовый участок. Стартовые площадки префектуры сейчас предлагают для обсуждения жителей. Они не свободны и требуют проработки после завершения голосования, они с обременениями", - сказал Левкин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что предварительно по программе реновации подобраны 300 стартовых площадок.

Голосование жителей о возможном включении их дома в программу реновации началось в "Активном гражданине" 14 мая, в 20:00 мск, в многофункциональных комплексах - 08:00 15 мая. В список для голосования вошли дома из 85 районов и шести поселений столицы.

Левкин также отметил, что власти Москвы в случае необходимости построят дополнительные школы, детские сады и поликлиники для переселенцев из пятиэтажек.

"Будут достраиваться школы, поликлиники и детские сады, если в этом будет необходимость", - пояснил он, говоря о возможном увеличении числа жителей в микрорайонах в результате реновации.

Ранее в эфире радио "Комсомольская правда" мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество жителей в районах, где пройдет реновация, вырастет примерно на 500 тыс. человек.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.