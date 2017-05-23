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Фракция "Единая Россия" пока не пришла к общей позиции по проекту о беби-боксах

Общество
23 мая, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Первый замруководителя фракции Андрей Исаев выразил надежду на то, что обсуждения этой проблемы дадут возможность выработать сбалансированное решение

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Думская фракция "Единой России" пока не выработала общую позицию по законопроекту о легализации беби-боксов, ранее внесенному в Госдуму группой депутатов-единороссов. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции, депутат Госдумы Андрей Исаев.

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"Дискуссии ведутся в обществе, дискуссии идут в нашей фракции, потому что у нас нет однозначного решения. Различные представители фракции "Единая Россия настаивают на разных требованиях", - сказал он в ходе заседания круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению проекта закона, предусматривающего наделение региональных органов власти полномочиями устанавливать беби-боксы.

Исаев выразил надежду на то, что обсуждения этой проблемы дадут возможность выработать сбалансированное решение.

Ранее сегодня в поддержку беби-боксов высказалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее мнению, беби-боксы - это шанс оставить ребенка живым, сохранить здоровье и шанс на то, что его кто-то усыновит.

Законопроект о бэби-боксах в регионах

В конце марта группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, наделяющий региональные власти правом решать, нужно ли устанавливать на территории субъекта беби-боксы. В апреле думский комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, выступающий соисполнителем по этому вопросу, поддержал инициативу к первому чтению.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, сейчас в России эксплуатируются несколько десятков беби-боксов - специально оборудованных мест, где мать может анонимно оставить новорожденного ребенка, если не хочет растить его. Вместе с тем, как отмечают парламентарии, в законодательстве отсутствует правовое регулирование использования таких мест, не установлены требования к их безопасности и порядок их эксплуатации.

В декабре 2015 года аналогичный законопроект был внесен сенаторами Вадимом Тюльпановым, Лилией Гумеровой и Еленой Афанасьевой, а также депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым. Он получил отрицательный отзыв правительства, которое сочло идею создания беби-боксов противоречащей Конституции РФ, по которой забота о детях и их воспитание являются не только правом, но и обязанностью родителей.

Член Совета Федерации Елена Мизулина, в свою очередь, ранее внесла в Госдуму законопроект о полном запрете беби-боксов и обратилась к генпрокурору РФ с просьбой проверить законность работы имеющихся в регионах мест для анонимного оставления младенцев.

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Персоны
Исаев, Андрей Константинович
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