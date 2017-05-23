Британцы пожертвовали более полумиллиона фунтов в поддержку родственников жертв теракта

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Фонд помощи пострадавшим, а также родственникам погибших в результате теракта в Манчестере, собрал больше 500 тысяч фунтов стерлингов (около $650 тысяч) в виде пожертвований. Об этом свидетельствуют цифры на сайте www.justgiving.com.

На его платформе местное издание Manchester Evening News организовало сбор средств, установив себе целью привлечь полмиллиона фунтов. Тем не менее цифра продолжает расти даже после достижения заветной отметки. "Многие читатели обращались с вопросами о том, как они могли бы помочь, поэтому мы организовали этот фонд, чтобы оказать поддержку семьям и помочь пережить последствия этого нападения", - говорится в описании данной инициативы.

Согласно истории начислений, люди преимущественно посылали 10-20 фунтов ($13-26). Тем не менее находились и те, кто отправляли заметно большие суммы, в частности по 500 (около $650), а то и по 1 тысяче фунтов ($1,4 тысячи). Некоторые сопровождают денежные переводы комментариями со словами поддержки и пожелания здоровья всем пострадавшим, попутно призывая всех внести посильный вклад.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт.

По информации газеты Daily Mail, всего в результате теракта ранения получили 119 человек. Однако, по официальным данным, в местные больницы поступили 59 человек. Еще нескольким десяткам человек помощь была оказана на месте.