Патриарх Кирилл направил Елизавете II соболезнования в связи с терактом в Манчестере

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со взрывом в Манчестере. Об этом предстоятель Русской православной церкви написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Глубоко опечален вестью о взрыве в Манчестере. Совершенный теракт причинил ранения и тяжелые травмы, унес жизни мирных людей, среди которых было много молодежи. В эти скорбные дни, выпавшие на долю британского народа, примите мои искренние соболезнования", - говорится в тексте послания, в котором патриарх просит "передать слова сочувствия и поддержки родным и близким всех, кого коснулась беда".
По словам Кирилла, целью этого злодеяния было стремление посеять панику и страх в обществе, однако в этой тяжелой ситуации жители города проявили стойкость духа и мужество, выдержку и отзывчивость. "Убежден, что общая солидарность людей в неприятии идеологии насилия поможет справиться с ее распространением в мире", - написал патриарх, пожелав "скорейшего выздоровления пострадавшим".
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 находятся в больницах с ранениями разной тяжести. Произошедшее квалифицировано как теракт.