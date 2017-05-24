Четверть россиян ожидают прогресс в российско-французских отношениях при Макроне

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Каждый четвертый (25%) участник опроса ВЦИОМ считает, что с избранием Эмманюэля Макрона президентом Франции отношения между странами улучшатся. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Прогноз на улучшение двусторонних отношений при новом президенте Эмманюэле Макроне дают 25%, - говорится в исследовании социологов. - Однако и регресса в отношениях не ожидается: о нем говорят только 9%. Чаще всего респонденты (42%) соглашаются с тем мнением, что отношения останутся на нынешнем уровне".
Лидер движения "На марше", бывший министр экономики Эмманюэль Макрон стал восьмым по счету президентом Французской Республики и одновременно самым молодым французским политиком, избранным на этот пост - ему 39 лет. Макрону предстоит руководить французским государством пять лет - до 2022 года.
Согласно результатам опроса, более половины (56%) респондентов следили на ходом президентской кампании во Франции, еще 58% опрошенных считают, что итог выборов "очень важен" или "довольно важен" для России. Вместе с тем, россияне по-прежнему оценивают отношения между РФ и Францией негативно (29% назвали их "прохладными", 6% - "напряженными", 2% - "враждебными") или нейтрально (30%). С другой стороны, 13% респондентов оценивают отношения как "дружественные", а почти каждый десятый (8%) - как "хорошие" или "добрососедские".
"Случилось так, что выиграл кандидат, которого россияне не так хорошо знали и с которым надежд на потепление отношений никогда не связывали. Ожидания наших сограждан от президента Макрона, как и от нового этапа отношений между Россией и Францией, можно определить как сдержанные с толикой позитива", - прокомментировал результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12-13 мая 2017 г. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.