Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат: дело Prevezon Holdings не имеет отношения к "акту Магнитского"

Общество
24 мая, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Юрист отметила, что правительство США инициировало уголовное дело в отношении владельца Prevezon Holdings Дениса Кацыва в сентябре 2013 года с подачи Уильяма Браудера

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Дело владельца компании Prevezon Holdings Дениса Кацыва не имеет отношения к так называемому закону Магнитского. Об этом заявила на пресс-конференции управляющий партнер бюро "Камертон Консалтинг" Наталья Весельницкая, представляющая интересы Кацыва.

"Закон Магнитского не имеет к делу Prevezon Holdings никакого отношения, но изначально это было анонсировано именно в таком виде. Инициатором всего этого является господин Уильям Браудер, это практически вся связь между Prevezon Holdings и законом Магнитского", - сказала она, подчеркнув, что Кацыв никогда не имел отношения к истории с Сергеем Магнитским.

Юрист отметила, что именно с подачи Браудера правительство США инициировало уголовное дело в отношении владельца Prevezon Holdings Дениса Кацыва в сентябре 2013 года. Тогда прокуратура Нью-Йорка заподозрила группу компаний в легализации средств, якобы похищенных из российского бюджета.

"Как выяснилось в результате допроса, он (Браудер - прим. ТАСС) не имел никакой информации по этому делу. В итоге оказалось, что та информация, которую он сумел всучить прокуратуре, была бесполезной", - сказала в свою очередь адвокат Фэйт Гэй, являющаяся партнером в нью-йоркской компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

Власти США и группа компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв, достигли досудебного соглашения в деле, которое стало первым в практике применения так называемого акта Магнитского.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Акт Магнитского
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
3
На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
4
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
5
Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН
6
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
7
Полиция ищет неизвестного, бросившего бутылку с горючей жидкостью в Maybach в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама