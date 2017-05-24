Адвокат: дело Prevezon Holdings не имеет отношения к "акту Магнитского"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Дело владельца компании Prevezon Holdings Дениса Кацыва не имеет отношения к так называемому закону Магнитского. Об этом заявила на пресс-конференции управляющий партнер бюро "Камертон Консалтинг" Наталья Весельницкая, представляющая интересы Кацыва.

"Закон Магнитского не имеет к делу Prevezon Holdings никакого отношения, но изначально это было анонсировано именно в таком виде. Инициатором всего этого является господин Уильям Браудер, это практически вся связь между Prevezon Holdings и законом Магнитского", - сказала она, подчеркнув, что Кацыв никогда не имел отношения к истории с Сергеем Магнитским.

Юрист отметила, что именно с подачи Браудера правительство США инициировало уголовное дело в отношении владельца Prevezon Holdings Дениса Кацыва в сентябре 2013 года. Тогда прокуратура Нью-Йорка заподозрила группу компаний в легализации средств, якобы похищенных из российского бюджета.

"Как выяснилось в результате допроса, он (Браудер - прим. ТАСС) не имел никакой информации по этому делу. В итоге оказалось, что та информация, которую он сумел всучить прокуратуре, была бесполезной", - сказала в свою очередь адвокат Фэйт Гэй, являющаяся партнером в нью-йоркской компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

Власти США и группа компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв, достигли досудебного соглашения в деле, которое стало первым в практике применения так называемого акта Магнитского.