Врачи рекомендуют стоящим в очереди к мощам Николая Чудотворца учитывать жару

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Паломникам, стоящим в очереди к мощам Николая Чудотворца, следует защищать голову от солнца, пить больше воды и брать с собой сухие пайки, чтобы не допускать измождения, сказал ТАСС источник в медицинских кругах столицы. 24 мая в Москве ожидается солнечный и жаркий день: температура днем достигнет 25 градусов.

Частица мощей святителя Николая Чудотворца была впервые за 930 лет доставлена в Россию из итальянского города Бари 21 мая. С 22 мая в храме Христа Спасителя с 8:00 до 21:00 мск открыт доступ для поклонения святому для всех желающих. 24 мая очередь растянулась от Крымского моста на полтора километра.

Некоторые паломники, стоящие в очереди к храму Христа Спасителя в Москве, где находятся мощи святителя Николая Чудотворца, обращаются в к врачам бригад скорой помощи, дежурящим на всей дистанции, сообщил собеседник агентства. "Обращения, конечно, были. В основном люди обращаются за медицинской помощью из-за недомоганий и обмороков, связанных с недоеданием. Люди стоят в очереди с трех часов утра, но ехать в больницу не хотят, пока не поклонятся мощам", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в штабе по организации массового доступа верующих к мощам, очередь желающих поклониться к мощам не сокращается. "По состоянию на 10:30 мск среды очередь формируется в штатном режиме, от Крымского моста, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано", - сообщил сотрудник горячей линии. По его словам, сегодня паломникам будут бесплатно раздавать воду в середине очереди и у храма.

По данным правоохранительных органов, за два дня более 45 тысяч человек уже поклонились Николаю Чудотворцу. Мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.