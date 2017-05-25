Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин выделит шесть млрд рублей на школьные автобусы и скорые для регионов

Общество
25 мая, 6:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В субъекты федерации поставят не менее тысячи автомобилей скорой помощи и около полутора тысяч школьных автобусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство выделит Минпромторгу РФ 6 млрд рублей из своего резервного фонда на закупку 1 тысячи автомобилей скорой помощи и 1,5 тысячи школьных автобусов для регионов. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Минпромторгу России из резервного фонда правительства выделяются средства в общем размере 6 млрд рублей на закупку для поставки в субъекты федерации не менее 1 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и около 1,5 тысяч школьных автобусов", - говорится в справке к документу.

Финансирование осуществляется в рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году, отмечается в сообщении.

О планах кабмина выделить 6 млрд рублей на закупку машин скорой и школьных автобусов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на прошлой неделе. По его словам, это позволит обновить автопарк и даст дополнительный заказ российским производителям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Детский сад в Благовещенске обстрелял школьник
4
Футбол отошел на второй план: "Манчестер Юнайтед" впервые выиграл Лигу Европы
5
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама