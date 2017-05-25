Кабмин выделит шесть млрд рублей на школьные автобусы и скорые для регионов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство выделит Минпромторгу РФ 6 млрд рублей из своего резервного фонда на закупку 1 тысячи автомобилей скорой помощи и 1,5 тысячи школьных автобусов для регионов. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Минпромторгу России из резервного фонда правительства выделяются средства в общем размере 6 млрд рублей на закупку для поставки в субъекты федерации не менее 1 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и около 1,5 тысяч школьных автобусов", - говорится в справке к документу.

Финансирование осуществляется в рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году, отмечается в сообщении.

О планах кабмина выделить 6 млрд рублей на закупку машин скорой и школьных автобусов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на прошлой неделе. По его словам, это позволит обновить автопарк и даст дополнительный заказ российским производителям.