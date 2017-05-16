Кабмин выделит 6 млрд рублей на закупку новых школьных автобусов и скорых для регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Правительство РФ намерено выделить 6 млрд рублей на закупку новых школьных автобусов и машин скорой помощи для регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим вопрос о выделении суммарно 6 млрд рублей на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов - по 3 млрд на каждое из направлений", - сказал премьер. По его словам, в результате в регионы должно поступить не менее 1 тыс. скорых и почти 1,5 тыс. автобусов. "Это позволит обновить автопарк, даст дополнительный заказ российским производителям", - заключил Медведев.