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СМИ: королева Елизавета II навестила детей, пострадавших в результате теракта

Общество
25 мая, 15:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, мая. /ТАСС

Монарх успела пообщаться почти со всеми пострадавшими и обсудила с ними концерт, назвав Ариану Гранде "очень хорошей певицей"

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© EPA/STRINGER/POOL

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II посетила Королевский детский госпиталь Манчестера, куда сразу после теракта были направлены 12 детей младше 16 лет, пострадавших в результате взрыва. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

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Во время визита королева успела пообщаться практически со всеми детьми, попавшими в госпиталь, и их родителями. Встречу с монархом пропустила только одна девочка, которую врачи забрали на операцию.

"Надеюсь, что у тебя не уйдет много времени на восстановление", - сказала королева, обращаясь к одной из пострадавших. Елизавета II также обсудила с детьми концерт и назвала Ариану Гранде "очень хорошей певицей".

"Это ужасно, просто кошмарно - выбирать такую цель (для нападения), - прокомментировала королева события рокового вечера на "Манчестер-арене", добавив, что подобные инциденты "вызывают серьезное беспокойство". В то же время она отметила, что "все объединились" после трагедии.

В ночь с понедельника на вторник на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе.

По последней информации, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 пострадавшим была оказана помощь в восьми медицинских учреждениях города. На данный момент 23 человека находятся в критическом состоянии. Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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