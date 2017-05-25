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Кадыров сравнил советскую кампанию против религии с терроризмом

Общество
25 мая, 17:32 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 25, мая. /ТАСС

Он также добавил, что в юности отказался вступать в комсомол из религиозных соображений

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Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 25 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил кампанию против религии в Советском Союзе с терроризмом. По его мнению, она раскалывала общество и "убивала религиозную жизнь граждан".

"Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом и теми, кто искажает Коран и сунну Пророка. Антирелигиозный советский морок остался в прошлом, как и терроризм на территории республики, который был уничтожен. И сейчас мы живем в правовом государстве - России, в нашей Конституции прописана свобода вероисповедания", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он добавил, что отказался вступать в комсомол из религиозных соображений.

"Запрещались религиозные учреждения, происходили аресты и гонения на духовенство, фактически убивалась религиозная жизнь граждан. Я даже как-то собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол. Это был мой детский протест против антирелигиозной кампании СССР", - добавил Кадыров.

Глава республики накануне запустил канал в Telegram. За сутки на него подписались более 7 тыс. человек.

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