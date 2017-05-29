В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки снизилась на 16%Происшествия 29 мая, 7:13
"Известия": в Госдуме готовят законопроекты о частных охранниках и детективахОбщество 29 мая, 6:44
Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводкаПроисшествия 29 мая, 6:37
СМИ: число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 164 человекПроисшествия 29 мая, 6:21
Дождь, местами гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве и областиМосква 29 мая, 6:07
Российский хоккеист Сергачев в составе "Виндзора" стал обладателем Мемориального кубкаСпорт 29 мая, 5:44
Власти Японии: запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 кмМеждународная панорама 29 мая, 5:41
"Известия": в РФ разрабатывается проект закона о деятельности психологовОбщество 29 мая, 4:51
СМИ: авианосец Carl Vinson вернется из Южной Кореи в СШАМеждународная панорама 29 мая, 4:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 25 рейсов задержаны в аэропортах Москвы, еще шесть отменены. Соответствующая информация размещена на портале "Яндекс. Расписание".
По данным на 07:05 мск, в Домодедове задерживаются 19 рейсов, еще шесть выполняться не будут. В Шереметьеве задерживаются семь рейсов. В аэропортах Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.
Гидрометцентр РФ объявил на 29 мая в Московском регионе и нескольких областях Центрального федерального округа "желтый" - третий из пяти - уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гроз. По данным синоптиков, ожидаются дождь с грозой и ветер до 15-20 м/с. Кроме столицы, "желтый" уровень опасности объявили в Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Калужской, Тверской, Смоленской и Ярославской областях.