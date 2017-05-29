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В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов

Общество
29 мая, 7:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В Домодедове задерживаются 19 рейсов, еще шесть выполняться не будут. В Шереметьеве задерживаются семь рейсов

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 25 рейсов задержаны в аэропортах Москвы, еще шесть отменены. Соответствующая информация размещена на портале "Яндекс. Расписание".

По данным на 07:05 мск, в Домодедове задерживаются 19 рейсов, еще шесть выполняться не будут. В Шереметьеве задерживаются семь рейсов. В аэропортах Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.

Гидрометцентр РФ объявил на 29 мая в Московском регионе и нескольких областях Центрального федерального округа "желтый" - третий из пяти - уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гроз. По данным синоптиков, ожидаются дождь с грозой и ветер до 15-20 м/с. Кроме столицы, "желтый" уровень опасности объявили в Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Калужской, Тверской, Смоленской и Ярославской областях.

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