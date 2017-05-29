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В Севастополе при поддержке АСИ могут создать центр коллективной работы "Точка кипения"

Общество
29 мая, 15:18 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 29, мая. /ТАСС

В АСИ сообщили, что сроки создания центра зависят от местного предпринимательского актива

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ИВАНОВО, 29 мая. /ТАСС/. Центр коллективной работы (коворкинг-центр) "Точка кипения" может появиться в Севастополе при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, член Экспертного совета при правительстве РФ Дмитрий Песков.

"Один из проектов, которые мы обсуждаем, открытие "Точки кипения" в Севастополе на базе Севастопольского государственного университета. Мы обсуждаем уже конкретные места, как и где это можно сделать, сроки зависят от местного предпринимательского актива", - сказал собеседник агентства.

По словам Пескова, постепенно регионы начинают проявлять интерес к организации таких площадок, как коворкинг-центр. "Самая массовая программа, которая была в "Точке кипения" в прошлом году, программа переобучения региональных команд. У нас со всей страны вместе учились вице-губернаторы, министры экономики, министры образования... Сейчас мы видим, как во многих регионах, которые до этого были не очень активны, эта поддержка идет", - добавил он.

Коворкинг-центр "Точка кипения" - пространство для коллективной работы, которое, по замыслу АСИ, должно стать площадкой для дискуссий предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов, а также представителей власти в формате "без галстука". В рамках дискуссий, участники будут формировать бизнес-идеи, обсуждать идеи стартапов и "дорожные карты" для их воплощения.

Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ и используется с 2014 года, когда первый такой центр был открыт в Москве. С тех пор здесь прошло свыше 400 мероприятий, в которых приняли участие больше 80 тыс. человек. В конце 2016 года вторая "Точка кипения" открылась в Санкт-Петербурге. Третий центр открыт в Иваново.

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