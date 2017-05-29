В Севастополе при поддержке АСИ могут создать центр коллективной работы "Точка кипения"

Власти Москвы помогут жителям пятиэтажек переехать в стартовые домаОбщество 29 мая, 16:43
В Госкорпорация по ОрВД прошел координационный совет директоровНовости партнеров 29 мая, 16:29
ЦБ РФ перенес сроки завершения реформы лизинга на 2021 г.Экономика и бизнес 29 мая, 16:21
Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов МосквыОбщество 29 мая, 16:14
ФГК до конца года снижает стоимость перевозки минудобрений по России на 5%Транспорт 29 мая, 15:59
Чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" задержаны из-за проведения планового технического обслуживанияОбщество 29 мая, 15:59
На внешней поверхности МКС обнаружен планктон из Баренцева моря и бактерии с МадагаскараКосмос 29 мая, 15:58
Одесские радикалы грозят сорвать концерт Ивана ДорнаМеждународная панорама 29 мая, 15:56
Теннисист Рублев не сумел выйти во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИВАНОВО, 29 мая. /ТАСС/. Центр коллективной работы (коворкинг-центр) "Точка кипения" может появиться в Севастополе при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, член Экспертного совета при правительстве РФ Дмитрий Песков.
"Один из проектов, которые мы обсуждаем, открытие "Точки кипения" в Севастополе на базе Севастопольского государственного университета. Мы обсуждаем уже конкретные места, как и где это можно сделать, сроки зависят от местного предпринимательского актива", - сказал собеседник агентства.
По словам Пескова, постепенно регионы начинают проявлять интерес к организации таких площадок, как коворкинг-центр. "Самая массовая программа, которая была в "Точке кипения" в прошлом году, программа переобучения региональных команд. У нас со всей страны вместе учились вице-губернаторы, министры экономики, министры образования... Сейчас мы видим, как во многих регионах, которые до этого были не очень активны, эта поддержка идет", - добавил он.
Коворкинг-центр "Точка кипения" - пространство для коллективной работы, которое, по замыслу АСИ, должно стать площадкой для дискуссий предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов, а также представителей власти в формате "без галстука". В рамках дискуссий, участники будут формировать бизнес-идеи, обсуждать идеи стартапов и "дорожные карты" для их воплощения.
Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ и используется с 2014 года, когда первый такой центр был открыт в Москве. С тех пор здесь прошло свыше 400 мероприятий, в которых приняли участие больше 80 тыс. человек. В конце 2016 года вторая "Точка кипения" открылась в Санкт-Петербурге. Третий центр открыт в Иваново.