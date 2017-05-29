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Движение транспорта затруднено в центре Москвы из-за урагана

Общество
29 мая, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Автомобилистам рекомендуется тщательно выбирать места для парковки и соблюдать меры безопасности

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено в центре Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве.

"Сотрудники УГИБДД Москвы ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения и незамедлительное реагирование на образовавшиеся в связи с погодными условиями затруднения в движении автотранспорта", - сказал собеседник агентства.

Также в Госавтоинспекции призвали соблюдать правила дорожного движения и держать нужную дистанцию между автомобилями. "УГИБДД Москвы обращается ко всем водителями с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, а также строго выполнять предписания дорожных знаков", - отметили в управлении.

Как сообщалось ранее, за последние два часа в экстренные службы поступило более 150 обращений из-за урагана, речь шла о поваленных деревьях, конструкциях, поврежденных автомобилях. 

Столичных автомобилистов также просят тщательно выбирать места для парковки и соблюдать меры безопасности в условиях непогоды, говорится в сообщении "Московского паркинга" в Twitter.

"В связи с резким ухудшением погоды в Москве просим автомобилистов соблюдать меры безопасности и внимательно выбирать места парковки!", - говорится в сообщении.

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