Движение транспорта затруднено в центре Москвы из-за урагана

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено в центре Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве.
"Сотрудники УГИБДД Москвы ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения и незамедлительное реагирование на образовавшиеся в связи с погодными условиями затруднения в движении автотранспорта", - сказал собеседник агентства.
Также в Госавтоинспекции призвали соблюдать правила дорожного движения и держать нужную дистанцию между автомобилями. "УГИБДД Москвы обращается ко всем водителями с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, а также строго выполнять предписания дорожных знаков", - отметили в управлении.
Как сообщалось ранее, за последние два часа в экстренные службы поступило более 150 обращений из-за урагана, речь шла о поваленных деревьях, конструкциях, поврежденных автомобилях.
Столичных автомобилистов также просят тщательно выбирать места для парковки и соблюдать меры безопасности в условиях непогоды, говорится в сообщении "Московского паркинга" в Twitter.
В связи с резким ухудшением погоды в Москве просим автомобилистов соблюдать меры безопасности и внимательно выбирать места парковки!— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 29 мая 2017 г.
"В связи с резким ухудшением погоды в Москве просим автомобилистов соблюдать меры безопасности и внимательно выбирать места парковки!", - говорится в сообщении.