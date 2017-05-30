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Пучков потребовал составить план аварийно-восстановительных работ в Ставрополье

Общество
30 мая, 0:46 дата обновления: 30 мая, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Отмечается, что снижение уровня воды в реках за сутки составило 15-20 сантиметров

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Глава МЧС РФ Владимир Пучков

Глава МЧС РФ Владимир Пучков

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал составить четкий план первоначальных аварийно-восстановительных работ в Ставропольском крае, пострадавшем от паводка.

"Должен быть четкий план-график для жителей домовладений, из которых уходит вода, чтобы они знали, когда будет работать комплексная бригада по очистке от грязи и мусора, откачке воды, а также когда будет работать комиссия по оценке ущерба и состояния зданий", - подчеркнул он на селекторном совещании. Глава МЧС распорядился эвакуировать из подтопления домашних животных либо обеспечить к ним постоянный доступ хозяев для кормления.

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Пучков поставил задачу дополнительно установить световые башни в районах, освободившихся от воды, чтобы освещение было и в темное время суток. "Аварийно-восстановительные работы должны проводиться круглосуточно", - сказал он.

На контроле находится и работа пунктов временного размещения людей из затопленных поселков. "В них работают медицина и все социальные службы. Для детей должно быть организовано пятиразовое питание, для взрослых - четырехразовое. Каждый должен быть окутан заботой и вниманием", - подчеркнул Пучков.

В освободившихся от воды поселках развернуты и 24 городка жизнеобеспечения, где оказываются все государственные услуги, организовано питание, телефонная связь и Интернет. "На тех территориях, откуда уходит вода, также разворачивайте городки жизнеобеспечения", - распорядился глава МЧС. Он также потребовал ускорить отправку детей из зоны чрезвычайной ситуации в санатории Ставропольского края.

По данным Южного регионального центра МЧС, количество подтопленных домов в Ставропольском крае в результате многодневного ливневого паводка и подъема уровня воды в реке Кубань за минувшие сутки уменьшилось до 1,5 тыс. домов.

Положительная динамика

Начальник регионального главка МЧС Игорь Иваницкий доложил Пучкову, что снижение уровня воды в реках за сутки составило 15-20 сантиметров, в ближайшее время прогнозируется положительная динамика.

"Колебания уровня воды в реках не наблюдается. За сутки уровень снизился на 15-20 сантиметров. Положительная динамика прогнозируется и в ближайшие сутки", - сказал Иваницкий в ходе селекторного совещания.

Он уточнил, что на Отказненском водохранилище развернуты два гидропоста, всего на реках региона обустроено 23 гидрологических поста. Шесть из них были установлены дополнительно после начала паводка.

Глава МЧС Владимир Пучков потребовал держать на жестком контроле ситуацию на Отказненском водохранилище.

В результате самых обильных за последние полвека майских дождей возникла угроза подтопления ряда населенных пунктов Ставропольского края. Сильный паводок был зафиксирован в Минераловодском городском округе, позднее "большая вода" пришла в Георгиевский и Советский районы. В понедельник, 29 мая, губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что "максимальная угроза" уже позади.

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