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ВОЗ: ежегодно курение уносит более семи миллионов жизней

Общество
30 мая, 13:44 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Экономические потери от курения, по подсчетам организации, составляют более $1,4 трлн

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ЖЕНЕВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 7 млн человек умирают ежегодно вследствие употребления табака, а связанные с этой вредной привычкой экономические потери составляют $1,4 трлн. Эти данные приведены в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его выход в свет приурочен к отмечаемому ежегодно 31 мая Всемирному дню без табака.

"Ежегодно из-за употребления табака умирает более 7 млн человек, а расходы на здравоохранение и в связи со снижением производительности труда обходятся семьям и правительствам более чем в $1,4 трлн", - говорится в докладе. Подчеркивается, что "табак причастен к 16% всех случаев смерти от неинфекционных заболеваний".

Как отмечают эксперты, табак "создает многочисленные угрозы для всех людей, а также для национального и регионального развития". В частности, согласно исследованиям, в беднейших семьях расходы на табачные изделия часто составляют более 10% от общих семейных расходов, а это означает, что меньше средств остается на еду, образование и здравоохранение. По данным ВОЗ, около 860 млн взрослых курильщиков живут в странах с низким и средним уровнем дохода.

Из-за выращивания табака дети перестают ходить в школу: занятия пропускают 10-14% школьников в семьях, работающих на табачных полях. Производство табака негативно сказывается на здоровье работников из-за воздействия опасных химических веществ. Огромный вред он наносит также окружающей среде: вместе с табачным дымом в нее попадают тысячи тонн канцерогенов.

В ВОЗ считают налогообложение "мощным инструментом для борьбы против табака". Правительства ежегодно собирают около $270 млрд за счет акцизного налога на табак. Однако, по мнению экспертов, "эту сумму можно было бы увеличить более чем на 50%" и получать ежегодно еще $141 млрд, если увеличить во всех странах налог на каждую пачку сигарет на $0,8. Полученные таким путем доходы "будут способствовать мобилизации внутренних ресурсов" для достижения государствами приоритетных целей в области развития в рамках Повестки дня на период до 2030 года, говорится в докладе.

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